埃及媒體：數千巴勒斯坦平民遭以色列非人拘禁虐待

以哈戰爭自去年10月爆發後至今未歇，且巴勒斯坦平民死傷無數。其中最甚者，莫過於巴勒斯坦平民遭以軍關押凌虐的非人道對待。近期埃及民眾頻在臉書轉發一名巴籍青年遭逮前後面容巨變的對比照片，並表達強烈指責。

中央社記者觀察埃及當地，自上週起，埃及民眾臉書頻頻出現和轉發兩張看似兩名不同男子的照片，貼文搭配一個醒目的標題：「他到底是看到了什麼？」。

實際上，這兩張照片都是29歲的巴勒斯坦青年達赫郎（Badr Dahlan）。一張是他站在陽光下拍攝，俊俏的臉龐洋溢輕鬆的笑容；而另一張則是他被以色列拘禁30天，在6月下旬被釋放後的對比照。後者面容槁木死灰，雙眼眼球幾乎爆出且四白全露，渙散的眼神透露內心極度恐懼不安。

從短片上可看出，達赫郎臉部、手腕和腳踝都有明顯創傷，而且說話口吃，身體頻頻顫抖，精神狀況極為不穩。他在短片中稱自己過去30天的經歷是一場噩夢，並表示遭以色列士兵多次毆打，還威脅要砍斷他的腿。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）25日報導，自去年10月初以哈開戰以來，已有數千名巴勒斯坦人被以色列非法監禁和關押。達赫郎是這數千名被關押者其中之一，關押地點在加薩邊境不遠處的以色列斯德泰曼（Sde Teiman）軍事基地。

「紐約時報」（New York Times）6月6日也曾報導過這個基地，並稱此基地為以哈開戰後，專門針對加薩巴勒斯坦人的拘留所，裡面擠滿「雙眼被蒙且雙手被銬的被拘留者」。

這些人均為未受指控或沒有法律代表的情況下遭關押。由於被歸類為嫌疑戰鬥人員（suspectcombatents）而非戰俘，無法獲得律師協助等權利。

紐約時報還稱，許多遭拘留的平民後來被證明與哈瑪斯或其它武裝組織無關，但未經審判便遭長期「行政拘留」。有些人隨後獲釋時，未曾得到解釋或道歉。

獲釋的巴勒斯坦被拘留者在接受「紐約時報」採訪時表示，以色列人虐待他們的方式包括電擊和折斷肋骨，甚至在審訊時逼迫他們穿上尿布來羞辱他們。

新聞媒體「新阿拉伯」（The New Arab）27日也報導，以色列監獄管理局近來刻意大幅減少提供給巴勒斯坦囚犯的食物，讓許多被拘留者因營養不足而面容憔悴不堪。

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar BenGvir）對以色列「國土報」（Haaretz）稱，此種食物削減措施是一種「威懾策略」。以色列監獄管理局法律顧問納洪（Eran Nahon）進一步說：「一公克都不會多給。」