快訊

對標SpaceX獵鷹9號！大陸下午試射「天龍三號」火箭爆炸

以色列戰車挺進南北加薩 居民稱6人喪生

中央社／ 開羅/加薩走廊30日綜合外電報導

加薩走廊（Gaza Strip）居民指出，以色列軍隊今天進一步挺進北加薩的西傑亞區，並進一步深入南加薩拉法的西部和中部，造成至少6名巴勒斯坦人死亡，數間房屋被毀。

路透社報導，加薩居民們說，4天前重新開進西傑亞區（Shejaia）的以色列戰車向數間房屋發射砲彈，導致一些家庭被困在屋內無法離開。

以軍表示，過去一天在西傑亞區作戰的部隊已擊斃多名巴勒斯坦槍手、發現武器，並摧毀軍事基礎設施。

以軍昨天宣布，有2名以色列軍人在北加薩喪生。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）及盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）報告，西傑亞區與拉法（Rafah）皆發生激烈戰鬥，表示他們的戰士已向在當地行動的以色列部隊發射反戰車火箭和迫擊砲。

擁有美國支持的阿拉伯國家調解行動至今還未能使以哈雙方停火。

哈瑪斯表示，任何協議都必須包括結束戰爭，並讓以軍全面撤出加薩走廊；以方則表示，在從2007年以來便統治加薩走廊的哈瑪斯被消滅前，只願暫時停火。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦

延伸閱讀

收緊法律條文！若外國人發文美化恐怖主義 恐更容易遭德國驅逐

伊朗政權迴護真主黨厲聲警告 以色列交長反嗆「應被摧毀」

以哈停火協議卡在關鍵第8條 傳美方「重新措辭」讓雙方點頭

專家：加薩下階段軍事行動 以軍擬接掌民政管理

相關新聞

「只是浪費時間」…哈瑪斯高階官員收更新協議：加薩停火談判毫無進展

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發言人哈姆丹（Osama Hamdan）今天表示，針對以哈戰爭停火協議的談判並無...

伊朗政權迴護真主黨厲聲警告 以色列交長反嗆「應被摧毀」

伊朗駐聯合國代表團昨天警告，若以色列對黎巴嫩發動全面軍事侵略，將引發「毀滅性戰爭」。以色列外交部長卡茲今天對此表示，單看...

影／遭強押呼救「別殺我」…以中混血人質獲救發聲 曝最大隱憂是「這事」

紐約郵報報導，以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）29日首度對外發聲，親口透露被俘...

以哈停火協議卡在關鍵第8條 傳美方「重新措辭」讓雙方點頭

繼美國總統拜登上個月提出3階段以哈協議，以色列和哈瑪斯至今遲遲喬不攏，美國媒體Axios援引3名知情人士指出，雙方目前卡...

以怨武器遭扣 美官員稱已運1.4萬枚2000磅炸彈

兩名聽取最新情況通報的美國官員表示，自加薩戰爭爆發以來，拜登政府已向以色列運送了大量彈藥，其中包括1萬多枚破壞力強的20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。