以色列戰車挺進南北加薩 居民稱6人喪生

加薩走廊（Gaza Strip）居民指出，以色列軍隊今天進一步挺進北加薩的西傑亞區，並進一步深入南加薩拉法的西部和中部，造成至少6名巴勒斯坦人死亡，數間房屋被毀。

路透社報導，加薩居民們說，4天前重新開進西傑亞區（Shejaia）的以色列戰車向數間房屋發射砲彈，導致一些家庭被困在屋內無法離開。

以軍表示，過去一天在西傑亞區作戰的部隊已擊斃多名巴勒斯坦槍手、發現武器，並摧毀軍事基礎設施。

以軍昨天宣布，有2名以色列軍人在北加薩喪生。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）及盟友伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）報告，西傑亞區與拉法（Rafah）皆發生激烈戰鬥，表示他們的戰士已向在當地行動的以色列部隊發射反戰車火箭和迫擊砲。

擁有美國支持的阿拉伯國家調解行動至今還未能使以哈雙方停火。

哈瑪斯表示，任何協議都必須包括結束戰爭，並讓以軍全面撤出加薩走廊；以方則表示，在從2007年以來便統治加薩走廊的哈瑪斯被消滅前，只願暫時停火。