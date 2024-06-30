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伊朗政權迴護真主黨厲聲警告 以色列交長反嗆「應被摧毀」

中央社／ 耶路撒冷29日綜合外電報導
伊朗駐聯合國代表團昨天警告，若以色列對黎巴嫩發動全面軍事侵略，將引發「毀滅性戰爭」。以色列外交部長卡茲（圖）今天對此表示，單看伊朗發出的訊息，這個政權就應該被摧毀。歐新社
伊朗駐聯合國代表團昨天警告，若以色列對黎巴嫩發動全面軍事侵略，將引發「毀滅性戰爭」。以色列外交部長卡茲（圖）今天對此表示，單看伊朗發出的訊息，這個政權就應該被摧毀。歐新社

伊朗駐聯合國代表團昨天警告，若以色列黎巴嫩發動全面軍事侵略，將引發「毀滅性戰爭」。以色列外交部長卡茲今天對此表示，單看伊朗發出的訊息，這個政權就應該被摧毀。

路透社報導，卡茲（Israel Katz）在社群媒體X發文寫道：「一個威脅要毀滅的政權就應該被摧毀。」他還說，如果伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）不停止從黎巴嫩向以色列開火並遠離邊境，以國將全力打擊真主黨。

伊朗駐聯合國代表團昨天表示，如果以色列對黎巴嫩發動「全面軍事侵略」，「毀滅性戰爭將隨之而來」。

伊朗代表團還在X上發布貼文表示，在這種情況下，伊朗「會考慮所有選項，包括讓所有抵抗陣線全面參與戰爭」。

自去年10月7日以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，黎巴嫩真主黨幾乎每天都在邊境與以色列交火。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）本週表示，他們傾向透過外交手段緩解目前與真主黨的局勢。

以色列 伊朗 哈瑪斯 巴勒斯坦 戰爭 黎巴嫩

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