「只是浪費時間」…哈瑪斯高階官員收更新協議：加薩停火談判毫無進展
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發言人哈姆丹（Osama Hamdan）今天表示，針對以哈戰爭停火協議的談判並無進展。
路透社報導，美國支持的停火協議談判陷入僵局，雙方持續互相指責。哈瑪斯堅持，任何協議都必須結束戰爭並使以色列從加薩全面撤軍；以色列則稱，只會接受暫時停火，直到2007年以來一直統治加薩的哈瑪斯被徹底剷除。
法新社則報導，美國新聞網站Axios引述「3位熟悉內情的消息人士」稱，華府已就美國總統拜登上月所提停火協議的「部分內容」修改措辭。
駐黎巴嫩的哈瑪斯發言人哈姆丹證實，已在6月24日收到更新版協議，但協議內容「了無新意」。
哈姆丹在記者會上表示，「我們可以說，制止（以色列）侵略的談判迄今並無實質進展。」
哈姆丹表示，這些提議「只是浪費時間，為占領者（以色列）的種族滅絕行動提供更多時間」。
他還說，哈瑪斯遭到美國施壓，要求他們接受以色列方面「既有、一字不改」的協議。
他也重申，哈瑪斯已準備好「積極回應任何確保永久停火、從加薩走廊全面撤軍以及達成嚴肅換俘協議的提案」。
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