以哈停火協議卡在關鍵第8條 傳美方「重新措辭」讓雙方點頭

繼美國總統拜登上個月提出3階段以哈協議，以色列和哈瑪斯至今遲遲喬不攏，美國媒體Axios援引3名知情人士指出，雙方目前卡在第8條協議內容，因此華府、卡達與埃及等斡旋代表極力「重新措辭」，希望讓以哈點頭。

以色列總理內唐亞胡好不容易鬆口同意與哈瑪斯達成「局部協議」，可是路透指出，哈瑪斯軍事高層哈姆丹（Osama Hamdan）29日甫證實協議毫無進展。

現在Axios報導，3名知情人士透露，以色列和哈瑪斯卡在協議內容第8條，該條在於第1階實施後，針對第2階制定具體行動，其中包含在加薩達成「持續平靜」（sustainable calm）。

對此以哈雙方各有盤算又互喬不攏。哈瑪斯希望只要討論釋放的巴勒斯坦人數和身分，以此交換所有倖存以色列士兵與男性人質；以色列則希望藉此實現加薩去軍事化目標。

知情人士表示，美國官員針對第8條「重新措辭」，「美國很努力發掘讓協議實現的方法」。

另一名知情人士則說，如果哈瑪斯同意美方新措辭，「那麼很快就能敲定協議」。