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以怨武器遭扣 美官員稱已運1.4萬枚2000磅炸彈

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
以色列總理尼坦雅。路透
以色列總理尼坦雅。路透

兩名聽取最新情況通報的美國官員表示，自加薩戰爭爆發以來，拜登政府已向以色列運送了大量彈藥，其中包括1萬多枚破壞力強的2000磅炸彈和數千枚「地獄火」反坦克飛彈。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）最近數週來聲稱，華府對以色列扣留武器，美國官員一再否認此說法，不過他們承認存在一些「瓶頸」。

拜登政府已暫停運送一批2000磅炸彈，理由是擔憂可能對加薩人口稠密地區造成衝擊，但美國官員堅稱所有其他武器運交持續正常進行。一枚2000磅炸彈可穿透厚實的混凝土與金屬，產生廣大的爆炸範圍。

路透社報導，根據未獲授權公開發言的官員表示，自去年10月以哈戰爭開始至今，美國已經運交了至少1萬4000枚MK-84型2000磅炸彈、6500枚500磅炸彈、3000枚「地獄火」（Hellfire）精確導引空對地飛彈、1000枚碉堡剋星炸彈、2600枚空投小直徑炸彈及其他彈藥。

戰略暨國際研究中心（Center for Strategic andInternational Studies）武器專家卡拉科（Tom Karako）表示：「在重大衝突中，彈藥數量可能相對消耗較快，不過，這份清單清楚地反映了美國對以色列盟友的大力支持。」

卡拉科並說，清單上所列彈藥，是以色列在與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）作戰或與黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）可能衝突時所使用的類型。

白宮拒絕發表評論。以色列駐華府大使館並未立即回覆路透社的置評要求。

以色列 炸彈 美國

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