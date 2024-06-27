以色列放話有能力把黎巴嫩「打回石器時代」 聯合國警告：衝突帶來毀滅性後果

法新社報導，以色列國防部長加蘭特表示，不想在黎巴嫩開戰但以軍有將該國「打回石器時代」的能力。聯合國人道主義事務負責人警告，這類衝突「將可能是世界末日」。

加蘭特在26日訪美行最後一天表示，以色列「能將黎巴嫩打回石器時代，但我們不想這麼做。我們不想開戰，但我們為所有狀況做準備。真主黨非常清楚，如果發動戰爭，我們會對黎巴嫩造成重大損害」。

美國國防部長奧斯丁25日告訴加蘭特，以國和真主黨開戰「可能為中東地區帶來可怕後果」，並敦促採取外交解決方案。

聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）26日在瑞士日內瓦告訴媒體，黎巴嫩是「所有爆發點中的爆發點」。他警告：「這無從規劃因應。這可能帶來毀滅性後果。」