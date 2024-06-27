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以軍稱能把黎巴嫩「送回石器時代」 聯合國示警毀滅性後果

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。 法新社
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。 法新社

以色列說，它不希望在黎巴嫩發動戰爭，但它能把黎巴嫩「送回石器時代」。聯合國人道主義事務負責人示警，這樣的衝突「可能帶來毀滅性後果」。

法新社報導，自從去年10月7日黎巴嫩真主黨（Hezbollah）盟友哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列並引發加薩戰爭以來，以色列軍隊與伊朗支持的真主黨武裝分子每天都隔著以、黎兩國邊界交火。

隨著跨境交火加劇，以及以色列透露已經批准進攻黎巴嫩的計畫、引發真主黨領袖納斯拉勒（HassanNasrallah）最新放話威脅，人們對於這些交火可能升級為全面戰爭的憂心最近幾週升高。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天訪問華盛頓時說，以色列可以「讓黎巴嫩回到石器時代，但我們不想這樣做」。

他告訴媒體：「我們不希望開戰，但我們正在為每一種情況做準備。」

「真主黨非常清楚，如果我們發動戰爭，我們可以對黎巴嫩造成巨大破壞。」

以色列的盟友、包括主要的軍事支持者美國，一直努力避免這種衝突的發生。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天告訴葛朗特，與真主黨的另一場戰爭可能會「給中東帶來可怕的後果」，並敦促透過外交途徑解決問題。

聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天在日內瓦告訴媒體，黎巴嫩是「所有 爆發點中的爆發點」。

葛瑞菲斯警告：「這無從規劃因應。這可能帶來毀滅性後果。」

以色列 戰爭 黎巴嫩

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以色列傾向藉由外交斡旋 化解與真主黨衝突

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