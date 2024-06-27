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加薩衝突惡化 當地孕婦嬰兒處境艱難

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】衝突讓巴勒斯坦的婦女與嬰兒更加無助。根據英國基督教團體實際採訪發現，在加薩的孕婦或是幼童因為當地醫療量能缺乏，加上戰爭無情，造成許多孕婦躲避戰火過程中受傷甚至流產，生活在恐懼夢靨之中。

據《教會時報》報導，基督教援助會與巴勒斯坦人權中心(PCHR)合作實際採訪在加薩生活的婦女與兒童現況。一名34歲的女性納荷爾表示，她等了9年終於懷孕，但在躲避空襲途中流產，她表示，「知道懷孕的消息讓我喜極而泣，但戰爭一來就奪走我的喜悅。」

流產時有所聞

哈珊懷孕九個月時因為暴露白磷而不幸流產。她表示，「醫生告訴我，許多女性和我一樣，也因為同樣的原因失去了孩子，讓我感到非常悲傷和心力交瘁。」白磷使用於手榴彈與砲彈，接觸後會導致燒傷並造成接觸者腎臟、肝臟和神經系統受損。

根據聯合國估計，目前加薩約有6萬名懷孕婦女，但只有3家醫院能夠提供分娩服務，約5萬名懷孕女性目前暫時待在食物與醫療缺少的收容中心，其中有5,000人的預產期就在下個月。

基督教援助會主管梅希根指出，「懷胎、分娩或產後失去寶寶那種難以想像的悲情，是加薩許多婦女每天都在經歷的恐怖。」

戰火造成萬人死亡

據《新阿拉伯人報》報導，以色列對加薩發動戰爭後，至少已造成3.7多萬人死亡，其中大部分是婦女和兒童。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)主席拉扎里尼警告，戰爭對兒童造成的影響極為嚴重。他在記者會上表示，「平均每天有10名兒童失去一條或兩條腿。這說明了在這場殘酷戰爭持續超過260天後，大約有2,000名兒童已遭受無辜波及。」

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