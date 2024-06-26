專家：加薩下階段軍事行動 以軍擬接掌民政管理

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週末宣布加薩（Gaza）的激烈戰鬥正在進入尾聲，這番話使得外界對於這塊巴勒斯坦土地上軍事行動的下一階段議論紛紛。

接受法新社訪問的專家預期，接下來可能會進入一個較長期的階段，以色列軍方可能會接管加薩的民政管理，然後過渡到一個獨立的民事行政機構。

●「激烈」戰鬥告終？

尼坦雅胡23日表示，以國軍隊與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）南部拉法市（Rafah）的激戰將告終，以軍將這座城市視為哈瑪斯的最後據點。

以色列保守派智庫耶路撒冷戰略與安全研究所（Jerusalem Institute for Strategy and Security）軍事專家杜斯崔（Omer Dostri）表示，他預期以軍將「減少」在加薩的地面部署，逐漸改採無人機或戰機攻擊。

杜斯崔指出，第一階段涉及「廣泛的空襲和砲擊」，「鎖定加薩的武裝結構，持續約兩週」。第二階段現在即將結束，包括「對加薩地區進行地面進攻，部署步兵、裝甲車和戰車」。

第三階段的目標會是「進一步瓦解哈瑪斯殘餘勢力、防止他們捲土重來、阻止埃及邊境沿線走私和救援人質」。

國際危機組織（International Crisis Group）分析人員桑尚（Mairav Zonszein）說：「他們的意思是，他們基本上已經完成了對拉法地區哈瑪斯部隊的解散，所以他們現在要轉向隨時調整的行動。」

●新階段會持續多久？

將近9個月的戰爭後，拉法是加薩面臨地面入侵的最後一部分。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）目前人在華府討論所謂在加薩的「C階段」。

葛朗特批評尼坦雅胡未能排除以色列治理戰後加薩的可能性，但杜斯崔表示，以色列軍事行動的下個階段「預計至少會再持續個幾年」。

前戰時內閣成員、參謀總長埃森科特（GadiEisenkot）昨天在會議上發言，強調在加薩的長期戰略，說「我們要算總帳，這會耗上許多、許多年」。

桑尚說，以色列會在那札林（Netzarim）等戰略地區「始終維持一些地面部隊」。那札林橫跨加薩地區，限制加薩人民向北移動。

●加薩治理模式會是何種型態？

杜斯崔說，以色列將「在可預見的未來維持對加薩走廊的軍事掌控，即使與哈瑪斯達成人質釋放協議，部隊也會保持部署，但規模會縮小」。

不過杜斯崔補充表示，預期最終會由一個獨立的行政機構來處理民間事務。

以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）在昨天的會議上表示，「內閣授權（以軍）主導尋找替代政府的進程」來治理加薩。

哈尼比指出，首選的替代方案是「當地領導階層能與以色列共存，而不是致力於試圖殺害以色列人」。

為了實現這個目標，哈尼比說他設想「由溫和的阿拉伯國家聯合美國、歐洲及聯合國」共同承擔責任，推動一個由上而下的進程。

哈瑪斯今天稍晚堅持巴勒斯坦人和加薩的未來「只會由我們巴勒斯坦人民自行決定」，還說「不會允許任何人插手此事」。

●人質問題如何解決？

美國總統拜登5月概述了以色列提議的停火及釋放人質計畫。

哈瑪斯武裝分子在去年10月7日的攻擊期間擄走251名人質並帶往加薩，其中116人仍被扣留當地，以軍認為其中42人已經身亡。

在調解人員努力達成解決方案的同時，分析人士警告說，要是哈瑪斯不釋放所有人質，以色列可能會恢復全面戰鬥。

桑尚指出，哈瑪斯可能會「釋放部分人質，然後停火會結束，他們會重新開戰，這樣尼坦雅胡和以色列實際上就會放棄剩下的人質。」