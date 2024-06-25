以色列傾向藉由外交斡旋 化解與真主黨衝突

以色列國家安全顧問哈尼比今天表示，以國在未來數週內傾向藉由外交斡旋，試著與伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨化解衝突。

路透社報導，哈尼比（Tzachi Hanegbi）指出，以色列持續與美國官員討論，一旦以方在加薩走廊的密集軍事行動告終，可能和真主黨（Hezbollah）達成一項「協議」。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列南部，致使加薩境內爆發戰爭，真主黨隨即對以國北部發動攻擊。

真主黨針對以色列北部邊境的砲轟，導致身處戰火前線的數以萬計以黎兩地居民被迫疏散，而且近幾週真主黨砲轟加劇，以致各方擔憂恐爆發全面衝突。

哈尼比出席在以色列赫茲利亞市（Herzliya）召開的研討會時表示：「我們和美方相信，並且我們將從即日起投入數週的時間，試著達成一項協議。」

他說：「若無法藉由外交斡旋達成協議，大家都明白，勢必得藉由其他方法促成。目前為止，我們傾向致力於外交斡旋。」

哈尼比還說，以色列正與華府討論，可能由美國、歐洲與若干阿拉伯國家共同設法，研議取代哈瑪斯統治加薩走廊的方案。

另據法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天在會晤以色列國防部長葛朗特（YoavGallant）期間，呼籲以方避免黎巴嫩局勢進一步升高。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯在國務院會見葛朗特，雙方晤談兩小時，期間討論以色列與哈瑪斯的間接外交，以達成協議確保所有人質獲釋，並減輕巴勒斯坦民眾蒙受的苦難。

米勒在聲明中說，布林肯也「強調避免衝突進一步升高，以及達成外交解決方案，使以色列與黎巴嫩家庭重返家園的重要性」。