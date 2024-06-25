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加薩民防局：哈瑪斯領袖10名親屬命喪以軍攻擊

中央社／ 加薩走廊25日綜合外電報導
以色列今天稍早對加薩北部難民營發動攻擊，造成巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的10名親屬喪生。法新社示意圖
以色列今天稍早對加薩北部難民營發動攻擊，造成巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的10名親屬喪生。法新社示意圖

加薩民防局表示，以色列今天稍早對加薩北部難民營發動攻擊，造成巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的10名親屬喪生。

法新社報導，加薩民防局（Gaza civil defenceagency）發言人巴薩（Mahmud Basal）表示，遭受攻擊的地點在加薩走廊（Gaza Strip）北部夏提（Al-Shati）難民營、哈尼雅家族的住處。

巴薩指出：「這次攻擊造成10人殉難，其中包括哈瑪斯政治局主席哈尼雅的手足薩爾．哈尼雅（ZahrHaniyeh）。」

他說，可能還有一些遺體被埋在瓦礫堆下，但「我們沒有必要的設備」來挖出這些遺體。

巴薩還提到，民防人員已將遺體運往附近加薩市（Gaza City）的阿里醫院（Al-Ahli），並稱另有數人「在攻擊行動中受傷」。

以色列軍方告訴法新社，他們「知道報導內容，但無法證實」。

以軍4月對加薩中部發動空襲，造成哈尼雅的3個兒子和4名孫輩喪命，以軍指控他們從事「恐怖活動」。哈尼雅本人身在卡達。

哈尼雅當時稱，自去年10月7日哈瑪斯與以色列爆發戰爭以來，他的家族中已有約60人慘遭殺害。

以色列 哈瑪斯 民防

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