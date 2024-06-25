調查：以色列戰車砲火 恐是法新社加薩分社受損原因

全球新聞通訊社法新社和國際媒體今天發布的一項聯合調查指出，以色列戰車的砲火，可能是去年11月2日法新社加薩分社因爆炸受損的原因。

法新社報導，自去年10月7日加薩戰爭爆發以來，發生數起涉及記者和媒體基礎設施遭到攻擊的事件。調查團體「禁忌故事」（Forbidden Stories）聯合了來自13家機構約50名記者，對這些事件進行了為期4個月的調查。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列而引發加薩戰爭不到一個月，法新社加薩分社遭到攻擊。由於工作人員已經撤離，因此沒有任何人員傷亡。

作為調查一部分，記者和專家仔細研究現場錄影檔案，以及建築遭到攻擊後的照片與衛星影像，試圖確定爆炸的原因。

接受諮詢的5名專家表示，伺服器的機房損壞很可能是由戰車砲火造成；戰車這種武器在這場衝突中，除了以色列以外無人擁有。

以色列軍方先前表示「該建築在任何情況下均非攻擊目標」，6月時聲稱正在調查此一事件。

法新社加薩分社是在去年11月2日中午左右發生爆炸，伺服器機房嚴重損毀，建築物外牆還留下一個大洞。

法新社去年11月4日呼籲以色列進行「深入且透明的調查」，以查明以軍在這次攻擊中的確切涉及情況。

以色列軍方表示，以軍「在該建築附近發動了一次攻擊以消除急迫的威脅」，而「攻擊有可能產生破瓦殘礫」，但「該建築絕非攻擊目標」。

在媒體調查上述事件期間，以色列被要求澄清去年11月2日所發生的攻擊事件，但是以色列軍方的聲明與先前大同小異。

以色列軍方在聲明中寫道：「法新社的辦公室並非攻擊目標，它們的損壞可能是由於衝擊波或彈片造成。」但以軍並未述明攻擊所指為何，也未提到事件日期。

另一方面，去年10月13日在黎巴嫩南部，法新社的一個小組和路透社、半島電視台等其他媒體記者在拍攝黎、以邊界衝突畫面時也遭到攻擊，造成1名路透社記者死亡，1名法新社攝影師重傷、最後單腿截肢。

法新社全球新聞主任齊特溫（Phil Chetwynd）呼籲，「針對黎巴嫩南部和我們加薩分社的事件進行非常明確和透明的調查」。

齊特溫說：「任何對記者或媒體機構造成傷害或損害的攻擊，都是非常嚴重的事件。在這兩起事件中，確實引發外界擔心個人或媒體基礎設施成為攻擊目標。」