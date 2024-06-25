控聯合國機構暗助哈瑪斯攻擊 以國受害家屬提告

法庭文件顯示，以色列境內因哈瑪斯去年10月7日攻擊而遇難的受害者家屬，今天控告「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）助長了這起史無前例的流血事件。

法新社報導，UNRWA負責協調幾乎所有對加薩（Gaza）的援助。以色列今年1月指控該機構1萬3000名加薩僱員中有10多人參與了引發以哈戰爭的攻擊事件，UNRWA便陷入危機，一直處於爭議焦點。

以色列的指控促使許多政府暫停對UNRWA的資金援助，包括最大的捐助國美國在內，這威脅了該機構在加薩提供援助的工作，不過後來有幾個國家已恢復資助。

受害者家屬今天提出的起訴書指稱，「UNRWA…在10月7日攻擊事件發生前，花了10多年時間協助哈瑪斯（Hamas）建立進行當天攻擊所需的恐怖基礎設施和人員」。

起訴書寫道，UNRWA「故意提供哈瑪斯美元現金，用以支付走私者購買武器、爆裂物和其他恐怖物資的費用」。

由法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）領導的獨立查核小組發現UNRWA存有一些「與中立相關的問題」，但表示以色列尚未為其主要指控提供證據。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在這場訴訟中被列為被告，他先前曾表示以色列「必須停止針對UNRWA的行動」。

拉扎里尼上個月在「紐約時報」發表的一篇評論中寫道：「在加薩發生的戰事公然無視聯合國任務，包括對UNRWA員工、設施和運作發動人神共憤的攻擊。」

法庭文件表示，這起訴訟是在紐約提起的，因為UNRWA使用紐約市的銀行設施。

UNRWA沒有回應記者的置評請求。

法新社根據以色列官方統計的數據指出，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」攻擊造成的罹難人數今天增至1195人，其中大多數是平民。