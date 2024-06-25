以色列雙線開戰？ 部隊劍指真主黨

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】以哈戰爭規模恐擴大！以色列總理納坦雅胡宣布，主力部隊將要移到以色列與黎巴嫩邊境，且同時仍不放棄攻擊加薩走廊，直到哈瑪斯被徹底消滅為止。納坦雅胡面臨內部解散戰爭內閣，外部各界施壓停戰的狀況下，仍固執不願屈服，也讓協助調停的美國、埃及與卡達等國很頭痛。

以色列想多線開戰

根據《英國廣播公司》報導，納坦雅胡表示，以哈戰爭的密集交火階段將結束，但這不代表以哈戰爭結束，以軍還是會持續執行小型軍事行動到哈瑪斯徹底被趕出加薩。雖然外界擔心與真主黨開戰將會引發區域戰爭，但納坦雅胡表示並不怕多線開戰，軍隊都已經準備好了。

納坦雅胡也表示，已經準備好接受部分停戰協議，以換還還在哈瑪斯手上的116名人質，但交換戰俘並不代表完全停戰。對此，哈瑪斯則回應說，以色列顯然就是要拒絕美國總統拜登先前在聯合國安理會提出的三階段停戰方案，包括停火換囚、全面換囚與重建加薩。

真主黨比哈瑪斯強大

真主黨與哈瑪斯都是背後受到伊朗暗中資助的武裝組織，在以哈衝突剛爆發時，真主黨也有對以色列境內發射火箭與飛彈，但對以色列造成的傷亡並不大。但美國參謀長聯席會議主席布朗警告說，真主黨的實力比哈瑪斯還要強，且伊朗支援的動機更強，盼以色列不要輕舉妄動。

《CNN》提到，目前以哈戰爭已導致3.7萬人死亡，雖然以哈戰爭正在結束的階段，但以色列持續對加薩發動攻擊，外加可能多方開啟戰線，也讓各界擔心衝突繼續擴大，甚至直接牽涉到與以色列死對頭的伊朗。

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