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京都飯店拒以哈戰爭軍人入住 以色列使館抗議：明顯歧視

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
京都市一家小型精品飯以疑似涉侵攻加薩走廊為由，拒絕以色列籍男性旅客入住。圖／取自Hotel Material官方網站
京都市一家小型精品飯以疑似涉侵攻加薩走廊為由，拒絕以色列籍男性旅客入住。圖／取自Hotel Material官方網站

京都市一家小型精品飯店Hotel Material以疑似涉及侵攻加薩走廊為由，拒絕以色列籍男性旅客入住，以色列大使館對飯店發出抗議信，指這是明顯的歧視行為；京都市認定違反旅館業法，已介入行政指導。

京都市表示，這間飯店透過網路上的資訊，認為這名以色列男性可能是參與攻擊加薩走廊的以色列軍人，要求他取消訂房。

被取消訂房的男子在社群揭露此事，事情才傳開。京都市17日接獲訊息，向飯店求證，得知確有其事。

日本旅館業法規定，除了有指定傳染病、賭博等違反社會風險等理由，業者不得拒絕旅客入住，京都市說，以國籍、職業為理由而拒絕對方住宿，已經違法。

營運這家6間房小型飯店的公司社長面對採訪，表示本案已交律師處理，他們不便發言，包括整起事件的過程、以及如何回應以國，現在都無法回答。

以色列駐日大使館指這是明顯的歧視行為，表示「無論任何手段，都是不能容許的事」。

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