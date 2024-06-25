聽新聞
test
0:00 / 0:00

安撫美 以防長拜會華府高層

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

以色列國防部長葛朗特廿三日啟程訪美，商討下階段的以哈戰爭，還有以、黎邊境愈演愈烈的戰鬥。他出發前表示，以、美關係的重要性更甚以往。

自去年十月以哈開戰以來，以色列和真主黨就在以黎邊界頻頻交火。真主黨揚言，除非加薩停火，否則不會停止襲擊以色列。

葛朗特對此在啟程訪美前聲明，「我們準備好任何可能會在加薩、黎巴嫩及更多地區需要（採取）的行動」，此行與美國政要的會晤對以哈戰爭至關重要。

法新社報導，葛朗特這次訪美正值內唐亞胡一連串公開發言，引發內唐亞胡與白宮關係更緊繃之際。內唐亞胡廿三日才向以色列內閣指稱，美國援以的武器彈藥銳減，但拜登政府予以否認。

葛朗特預定與美國防長奧斯丁及國務卿布林肯會談。紐約時報引述葛朗特辦公室報導，他還將和美國中情局（ＣＩＡ）局長伯恩斯及白宮國安顧問蘇利文晤談。葛朗特廿三日並跟美國特使霍克斯坦會面，霍克斯坦上周訪問以黎，試圖舒緩兩國邊境緊張。

葛朗特在前述聲明提到，以哈戰爭會過渡到第三階段，該階段將為以色列公民創造「一個新的安全現實」，紐時報導推測是達成解除哈瑪斯在加薩的軍事及統治能力目標。該聲明還說，他此行將和美國官員商討相關事宜，「我知道我們也將與美方在該議題上達到密切合作」。

有官員對路透說，以色列第三也是最後一個階段對加薩的攻勢，將轉變為較小規模的作戰，並強化哈瑪斯被消滅後的「後哈瑪斯」時期，對加薩內部的治理作為。

以色列 戰爭 美國

延伸閱讀

內唐亞胡喊結束以哈激戰階段 將鎖定黎巴嫩真主黨

以色列總理：拉法激烈戰鬥將告終 以哈戰爭未結束

內唐亞胡喊話白宮：以色列生存之戰需美國彈藥

拜登政府取消美以高級戰略會議 批內唐亞胡不實指控「忘恩負義」

相關新聞

加薩「激戰」結束 以色列擬攻黎巴嫩真主黨

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日報導，以色列總理內唐亞胡廿三日受訪時說，他準備好與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成局部協議，...

安撫美 以防長拜會華府高層

以色列國防部長葛朗特廿三日啟程訪美，商討下階段的以哈戰爭，還有以、黎邊境愈演愈烈的戰鬥。他出發前表示，以、美關係的重要性...

以軍爆虐待巴人 「引擎蓋綁傷者」拒救護 國防軍認屬實

衛報報導，以色列軍方22日於約旦河西岸城市哲寧（Jenin）逮捕一名已受傷的巴勒斯坦男子，並且將其綁在吉普車引擎蓋上載走...

以怨美減軍援 美官員爆真相：華府未扣留只是取消「加快援以條款」

以色列總理內唐亞胡23日在內閣會議中說，美國對以色列的武器援助，從4個月前急劇下降，但他相信此事不久後就會解決。一名知情...

真主黨號稱地表最強準軍事組織 美官員憂以色列鐵穹扛不住密集彈襲

衛報報導，近來以色列和黎巴嫩武裝團體真主黨緊張關係白熱化，美國官員分析指出，以色列的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome...

內唐亞胡喊結束以哈激戰階段 將鎖定黎巴嫩真主黨

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列總理內唐亞胡23日證實準備好與哈瑪斯達成「部分協議」換取釋放部分人質，同時表態「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。