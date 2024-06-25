安撫美 以防長拜會華府高層

以色列國防部長葛朗特廿三日啟程訪美，商討下階段的以哈戰爭，還有以、黎邊境愈演愈烈的戰鬥。他出發前表示，以、美關係的重要性更甚以往。

自去年十月以哈開戰以來，以色列和真主黨就在以黎邊界頻頻交火。真主黨揚言，除非加薩停火，否則不會停止襲擊以色列。

葛朗特對此在啟程訪美前聲明，「我們準備好任何可能會在加薩、黎巴嫩及更多地區需要（採取）的行動」，此行與美國政要的會晤對以哈戰爭至關重要。

法新社報導，葛朗特這次訪美正值內唐亞胡一連串公開發言，引發內唐亞胡與白宮關係更緊繃之際。內唐亞胡廿三日才向以色列內閣指稱，美國援以的武器彈藥銳減，但拜登政府予以否認。

葛朗特預定與美國防長奧斯丁及國務卿布林肯會談。紐約時報引述葛朗特辦公室報導，他還將和美國中情局（ＣＩＡ）局長伯恩斯及白宮國安顧問蘇利文晤談。葛朗特廿三日並跟美國特使霍克斯坦會面，霍克斯坦上周訪問以黎，試圖舒緩兩國邊境緊張。

葛朗特在前述聲明提到，以哈戰爭會過渡到第三階段，該階段將為以色列公民創造「一個新的安全現實」，紐時報導推測是達成解除哈瑪斯在加薩的軍事及統治能力目標。該聲明還說，他此行將和美國官員商討相關事宜，「我知道我們也將與美方在該議題上達到密切合作」。

有官員對路透說，以色列第三也是最後一個階段對加薩的攻勢，將轉變為較小規模的作戰，並強化哈瑪斯被消滅後的「後哈瑪斯」時期，對加薩內部的治理作為。