加薩「激戰」結束 以色列擬攻黎巴嫩真主黨

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日報導，以色列總理內唐亞胡廿三日受訪時說，他準備好與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成局部協議，以交換哈瑪斯釋放部分以色列人質。他還說，與哈瑪斯在加薩的「激戰」即將結束，以軍接下來可能轉向以北的黎巴嫩武裝團體真主黨。

內唐亞胡接受以媒「第十四頻道」專訪時表明，這並不代表以哈戰爭即將結束，只是目前在拉法的行動準備告一段落。他並重申即使雙方達成停火，以軍也將持續戰鬥，直到消滅哈瑪斯。

內唐亞胡表示，下一步可能將兵力轉向以北，一方面出於自衛，另一方面要讓流離失所的平民重返家園。「若能透過政治斡旋達成目標自然最好，要是辦不到，我們會換個手段」。

伊朗支持的真主黨自去年十月七日以哈開戰以來，就頻頻越過黎南邊界襲擊以色列，近來以、真緊張更趨白熱化，外界擔憂雙方全面開戰。

美國官員評估，以色列自豪的鐵穹飛彈防禦系統可能扛不住真主黨密集飛彈攻擊，屆時戰況恐遠比二○○六年時更加嚴峻，當時黎巴嫩在以色列狂轟濫炸下死傷無數。

英國衛報報導，真主黨是當世最精銳的準軍事組織，自二○○六年起大幅提升軍火能力，包括取得自殺無人機，還擁有反飛彈能力，專家預估其飛彈庫數量介於十二萬至二十萬間。另外，真主黨領袖納斯拉勒聲稱麾下共十萬名武裝人員，但核心軍事人員約三分之一，其中許多人曾在敘利亞有實戰經驗。

以色列瑞克曼大學反恐研究所在以哈戰爭前不久完成的一項長期研究顯示，真主黨每天可發射三千枚飛彈，並持續三周，主要旨在迫使以色列防空系統崩潰。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）最近評估真主黨火箭能力也發現，偵察和摧毀真主黨火箭與飛彈能力將必須大費周章，真主黨可能利用遠程飛彈攻擊以色列人口稠密區，打擊以色列民眾對戰爭的支持力道。

ＣＳＩＳ高級副主席兼國際安全項目主任瓊斯提到，以色列防空系統要對抗來自北部的大量火箭將是艱鉅任務。此一說法與五角大廈官員的示警不謀而合。