黎巴嫩不畏戰爭威脅 貝魯特歌照唱舞照跳

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）晚上的時尚街區，酒吧內喧囂與歡笑融為一體，民眾似乎無懼於國境南部與以色列的衝突，對於全面戰爭的威脅，歌是照唱舞也照跳。

法新社報導，未透露姓氏的財務顧問艾利（Elie）在貝魯特一間酒吧說，「我已經40歲了，每年他們都告訴我說今年夏天將會爆發戰爭。」

艾利受訪表示，「我們在街上看到的，與我們在媒體上聽到的不同」，「外國媒體的報導讓大家認為黎巴嫩正處於戰爭之中」。

自去年10月7日以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）幾乎每天都在邊境與以色列交火，真主黨向來是「哈瑪斯」的盟友。

以色列11日擊斃黎巴嫩真主黨高階指揮官後，雙方在邊境的緊張局勢已經持續接近兩週。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告將會發生一場「超乎想像」的災難，法國和美國一直企圖緩和緊張局勢。

以色列外交部長卡茲（Yisrael Katz）日前表示，真主黨將在「全面戰爭」中被摧毀，該國軍方已核准「攻擊黎巴嫩的行動計畫」。

真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）翌日回應說，如果爆發全面戰爭，以色列「沒有一個地方」可倖免於該組織的攻擊。

在以酒吧聞名的貝魯特街區，五彩繽紛的燈光亮起，酒杯叮噹作響，顧客們隨著DJ賣力播放的阿拉伯與西方流行混音歌曲起舞。

艾利說黎巴嫩沒有任何改變，他們可是經歷了2006年以色列與真主黨之間的戰爭。

他說，「在過去所有危機中，無論是新冠疫情大流行還是（2020年夏天）貝魯特港口爆炸，人們都繼續在街上待到很晚。」

據聯合國表示，雖然超過9萬5000名黎巴嫩人因以色列邊境周圍衝突流離失所，但戰爭幽靈並沒有阻止黎巴嫩其它地區人們的正常生活。

以銷售玩具維生的馬赫洛夫（Mira Makhlouf）說，「我們活在當下、不管未來。大家當然會害怕，但我們有上帝作為依靠。」

馬赫洛夫說黎巴嫩人喜歡派對，如果全面戰爭爆發，她也無意離開這個國家。

雖然黎巴嫩每年夏天舉辦的最大型活動，今年因為南部衝突而取消，但有些團體還是選擇照樣進行。

阿拉伯歌手紛紛湧向黎巴嫩，6月中旬埃及流行歌手安默．狄亞布（Amr Diab）在貝魯特舉行的演唱會，就吸引了超過2萬人參加。

部分國家警告民眾不要去黎巴嫩旅遊，但很多外國人仍繼續前往當地參加夏季慶典。

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