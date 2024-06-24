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真主黨號稱地表最強準軍事組織 美官員憂以色列鐵穹扛不住密集彈襲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國與以色列專家分析，真主黨不斷提升的飛彈能力及數量是以色列最棘手的問題。圖為以色列鐵穹飛彈防禦系統5月23日攔截真主黨自黎巴嫩發射的數枚火箭。路透
美國與以色列專家分析，真主黨不斷提升的飛彈能力及數量是以色列最棘手的問題。圖為以色列鐵穹飛彈防禦系統5月23日攔截真主黨自黎巴嫩發射的數枚火箭。路透

衛報報導，近來以色列和黎巴嫩武裝團體真主黨緊張關係白熱化，美國官員分析指出，以色列的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）恐怕扛不住真主黨密集飛彈攻擊。

若干美國官員上周評估以色列與真主黨對峙態勢，呼應了以色列和美國等專家近來分析，憂心雙方此次倘若全面開戰，戰情恐怕遠比2006年黎巴嫩戰爭（在以色列稱為「第二次黎巴嫩戰爭」）更加嚴峻，當時黎巴嫩在以色列狂轟濫炸下死傷無數。

真主黨是目前世界上最精銳的準軍事組織，並且從2006年開始大幅提升軍火能力，包括取得以色列最難抵擋的自殺無人機，還擁有反軍機飛彈能力，專家預估飛彈數量介於12萬到20萬之間。另外，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）聲稱組織約有10萬名武裝人員，不過核心軍事人員大概只有1/3，其中許多人在敘利亞擁有戰鬥經驗。

對以色列而言最棘手的應該是真主黨的飛彈規模及其作戰準則。

雖然真主黨絕大多數軍火庫存是數萬枚非導引飛彈（包含短程與遠程），但是從2006年至今，真主黨已獲取數百枚導引彈道飛彈，並且有能力從堅實掩體和移動發射器發動攻擊。

除此之外，真主黨越來越多且有效使用無人機，包含自殺無人機，這是以色列既有防空系統難以應付的武器。

以色列賴赫曼大學（Reichman University）反恐研究所在以哈戰爭前不久完成一項長達3年研究指出，真主黨每天可發射多達3000枚飛彈、保持3周時間，主要目的就是迫使以色列防空系統崩潰。

而美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最近評估真主黨火箭能力指出，偵查和摧毀真主黨火箭與導彈能力將是極其龐大的行動，真主黨可能利用遠程導彈攻擊以色列人口密集區，削弱以色列人對戰爭的支持。

專家認為，最嚴峻的挑戰是大量來襲導彈，專門設計成一波波發射，從而壓垮以色列防空系統。

CSIS分析師瓊斯（Seth G Jones）指出，以色列防空系統要對抗來自北部的大量火箭將是艱鉅任務。這個說法與五角大廈官員的警告不謀而合。

拜登政府一名資深官員曾向美國有線電視新聞網（CNN）透露，「我們評估至少有一些鐵穹電池將不堪重負」。

目前以色列約有10個鐵穹電池，每個電池可供4座獨立發射器使用，每個電池都連接一套雷達系統，可偵測來襲飛彈。

可是鐵穹與所有防空系統一樣受到物理限制，無法同時對付多個威脅。

真主黨不斷升級的飛彈能力已經對以色列民間恢復力造成威脅，也迫使以色列制訂因應戰爭爆發後的大規模傷亡應變計畫。

但是以色列的軍事和政治領導層是否完全掌握相關風險仍有待商榷。

多方報導指出，拜登政府官員向以色列訪華府代表團表示，將提供安全協助以防爆發更大規模戰爭；聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）疾呼各方保持理性，避免釀成區域內更多平民傷亡。

以色列 彈道飛彈 戰爭

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