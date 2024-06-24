美軍將領：以色列進攻黎巴嫩恐擴大區域衝突
美國高階將領今天表示，以色列對黎巴嫩的攻勢可能升高爆發更廣泛衝突的風險，讓伊朗以及與伊朗結盟的武裝分子加入，特別是真主黨存續受到威脅時。
路透社報導，參謀首長聯席會議（JCS）主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）並未預測以色列的下一步行動，也承認以色列有自衛權，但他警告，黎巴嫩的攻擊「可能增加更廣泛衝突的可能性」。
布朗在抵達維德角（Cape Verde）途中對記者表示：「就整體能力、火箭數量等而言，真主黨（Hezbollah）比哈瑪斯更有能力。我只想說，我會看到伊朗更傾向於向真主黨提供更大的支持。」
「這一切都有可能擴大該地區的衝突，讓以色列不僅擔心南部正在發生的事，還要擔心北部的情勢。」
布朗發表上述言論之際，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，由於加薩激烈戰鬥階段即將結束，以色列將能在毗鄰黎巴嫩的北部邊境部署更多部隊。
哈瑪斯10月7日發動攻擊引發加薩戰爭後不久，伊朗支持的真主黨就開始攻擊以色列，此後數月雙方持續相互攻擊。真主黨表示，加薩實現停火，才會停止行動。
以色列6月11日空襲擊斃真主黨高階指揮官後，真主黨出動迄今最大規模的火箭和無人機，瞄準以色列城鎮和軍事基地。
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