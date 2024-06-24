內唐亞胡喊結束以哈激戰階段 將鎖定黎巴嫩真主黨

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列總理內唐亞胡23日證實準備好與哈瑪斯達成「部分協議」換取釋放部分人質，同時表態「與哈瑪斯在加薩的激戰已經結束」，而國防軍接下來很可能將目標轉向頻頻攻擊北部邊境的黎巴嫩武裝團體真主黨。

內唐亞胡23日接受「第14頻道」（ Channel 14 Television）專訪表示，這並不代表以哈戰爭即將結束，只是目前在拉法的行動準備告一段落，並且重申即使雙方達成停火，以色列也將持續剿滅哈瑪斯。

另外，內唐亞胡直言，與哈瑪斯的激戰結束後，有可能將兵力轉向北部，一方面是出於自我保衛，另一方面要讓撤離民重返家園。他說，「倘若能透過政治斡旋達成目標自然最好，如果辦不到，我們會換個手段」。

伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨擁有中東地區最強大的準軍事部隊，自去年10月7日以色列遇襲隔日起，真主黨便在以黎邊界頻頻發起致命襲擊，而近來雙方緊張關係更趨白熱化，引發國際社會憂慮以色列和真主黨全面開戰。