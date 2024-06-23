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以色列防長啟程訪問華府 將討論加薩、黎巴嫩戰事下一階段

中央社／ 耶路撒冷23日綜合外電報導
以色列國防部長葛朗特今天赴美討論加薩戰爭的下一階段，以及以色列與黎巴嫩邊境戰事升級等事務。美聯社資料照
以色列國防部長葛朗特今天赴美討論加薩戰爭的下一階段，以及以色列與黎巴嫩邊境戰事升級等事務。美聯社資料照

以色列國防部長葛朗特今天赴美討論加薩戰爭的下一階段，以及以色列與黎巴嫩邊境戰事升級等事務。以軍和真主黨在兩國邊境交火加劇，引起衝突可能擴大的擔憂。

路透社報導，葛朗特（Yoav Gallant）啟程前往華府前透過聲明表示：「我們已經做好準備，採取任何可能得在加薩（Gaza）、黎巴嫩與更多地區展開的行動。」

根據葛朗特，他將在華府與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）及國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。

一些以色列官員已將持續向加薩南部城市拉法（Rafah）推進，與焦點可能轉向黎巴嫩這兩件事連結起來，葛朗特在聲明中似乎也有此意。

葛朗特說道：「推動加薩過渡至C階段非常重要。我將與美國官員討論過渡事宜，與如何藉此達成更多事情，我知道我們也會和美方在這項議題上進行密切合作。」

如果以軍縮減在加薩的行動規模，將空出軍力對抗真主黨（Hezbollah），無論是發動地面進攻或加強空中轟炸。

以色列官員稱進攻加薩的第3階段，即最後階段，是逐漸結束戰鬥，同時加強穩定後哈瑪斯時期的管轄統治，並開始重建大部分地區已滿目瘡痍的加薩。

以色列 哈瑪斯 美國 華府 黎巴嫩

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