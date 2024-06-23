為報復友軍指揮官被殺…真主黨稱空襲以色列北部軍營：1指揮官身亡

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今天表示，他們用一架武裝無人機襲擊了以色列北部一處軍事陣地，以報復以軍空襲造成一名黎巴嫩伊斯蘭集團（Jamaa Islamiya）指揮官身亡。

法新社報導，自去年10月7日加薩戰爭開打以來，以色列與真主黨幾乎每天在以色列與黎巴嫩兩國邊境交火，外界日益擔憂雙方會爆發全面衝突。

黎巴嫩遜尼派政黨「伊斯蘭集團」昨天指出，在黎巴嫩東部貝卡地區（Bekaa）的基亞拉（Khiara），其一名指揮官戈梅（Ayman Ghotmeh）於一場「猶太復國主義的危險襲擊」中被殺身亡。

以色列稍後證實以方執行了這場空襲，表示戈梅負責在該地區向伊斯蘭集團武裝部隊「黎明軍」（Fajr Forces）及巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）提供武器。

真主黨今天表示，麾下戰士「用一架攻擊無人機」對位於以色列北部的貝特希列軍營（Beit Hillel）一處陣地發動空襲，「以回應以色列敵軍在基亞拉鎮的暗殺行動」。

以色列軍方同時透過聲明指出，一架無人機「從黎巴嫩越境並降落在貝特希列地區」，並補充說「沒有人員傷亡通報」。