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以色列防長訪美之際微抱怨？內唐亞胡嘆美武器供應急劇減少 但仍抱希望

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列總理內唐亞胡。法新社
以色列總理內唐亞胡。法新社

法新社報導，以色列總理內唐亞胡表示，約四個月前，美國武器供應量急劇下降，但說相信問題不久後會解決。內唐亞胡發表這番言論之際，以色列國防部長加蘭特23日啟程訪美國華府，預計會談到加薩議題，及和美國國防部長奧斯丁和國務卿布林肯會面。

內唐亞胡在一次內閣會議上表示：「大約四個月前，從美國運抵以色列的武器供應量急劇下降。我們得到各種解釋……但基本上狀況沒有解決。鑑於我前一天所聽到的狀況，我希望並相信這個議題在不久的將來會很快解決。」

內唐亞胡表示，以國高階官員「在最高層級……乃至各層級談話」遊說美國官員加快武器輸送。他說：「觀察到這種情況數月都沒有改變後，我決定公開說出來。」

內唐亞胡先前曾發布影片，指控華府「扣留給以色列的武器和彈藥」，引起華府不滿。但美國官員表示，他們並不清楚內唐亞胡所指為何。

內唐亞胡20日更直接喊話美國白宮，以國在「生存之戰」中需要美國的彈藥。

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