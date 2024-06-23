快訊

影／軍人釣客滯陸逾3個月 家屬探視後返金…胡母：兒沒哭、胖8公斤

大韓航空驟降「驚魂半小時」 返台旅客餘悸猶存：短期不敢再搭飛機

紅海又傳商船遇襲！ 遭無人機攻擊船舶受損 幸未釀傷亡

中央社／ 杜拜23日綜合外電報導

根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO），一艘商船今晨在葉門附近的紅海（Red Sea）海域遭到無人機攻擊，船舶因而受損，所幸未傳出人員傷亡。

法新社報導，由英國海軍負責營運的英國海事貿易行動辦公室表示，事發地點位於葉門港市荷台達（Hodeida）以西約65海里處。

根據辦公室公告：「一艘商船的船長通報遭到無人飛行器系統（UAS）襲擊，導致船舶受損。據報船上人員都平安，船舶繼續航向下一個停靠港。…當局正在調查當中。」這份公報並未點名攻擊者。

路透社報導，英國海事安全公司安布雷（Ambrey）另行指出，遇襲商船是一艘懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船，但安布雷公司未提供船名。

最近幾個月，紅海與周邊海域的船舶一再遭受伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）攻擊。時值巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）與以色列在加薩走廊（Gaza Strip）作戰之際，青年運動宣稱自身行動是在支持巴勒斯坦人。

青年運動在數十次攻擊中一共造成2艘船沉沒，並扣住另外1艘，累計奪走至少3名海員的性命。

國旗 紅海 英國 葉門

延伸閱讀

札波羅熱核電廠周遭遇襲 俄羅斯控遭烏克蘭無人機攻擊

台南將軍漁港冒火光、黑煙滾滾！海釣船疑電線走火燃燒 船舶面目全非

嘉義東石漁人碼頭船舶失火 疑有人亂扔煙蒂引燃木材

美智庫：台灣應開發小型無人機 與地面部隊整合

相關新聞

真主黨若全面開戰 美保證挺以 聯國憂黎巴嫩淪另個加薩

美國有線電視新聞網21日引述一位政府高官報導，幾位美國高官上周向訪問華府的一支以色列最高官員代表團保證，若以色列和伊朗支...

想省錢反送命？非法闖巴勒斯坦城市買菜 以色列男當街被射殺

以色列時報報導，一名以色列男子疑似因貪圖物價便宜，非法進入巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）...

影／真主黨領袖再嗆「無上限反擊」加碼曝光以色列重要據點

耶路撒冷郵報報導，黎巴嫩與以色列局勢不斷升溫，伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨22日發表影片，領袖納斯拉勒（Sayyed ...

影／巴勒斯坦嫌犯「被綁引擎蓋」載走 以軍不當對待影片曝光

衛報報導，以色列軍方22日於約旦河西岸城市哲寧（Jenin）逮捕一名已受傷的巴勒斯坦男子，並且將其綁在吉普車引擎蓋上載走...

以色列、真主黨若開戰 美允援以

美國有線電視新聞網廿一日引述一位政府高官報導，幾位美國高官上周向訪問華府的一支以色列最高官員代表團保證，若以色列和伊朗支...

黎巴嫩恐成另個加薩？以色列與真主黨局勢升高 聯合國秘書長憂引發災難

路透報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）21日表示，對於以色列和黎巴嫩武裝團體「真主黨」（He...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。