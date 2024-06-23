紅海又傳商船遇襲！ 遭無人機攻擊船舶受損 幸未釀傷亡

根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO），一艘商船今晨在葉門附近的紅海（Red Sea）海域遭到無人機攻擊，船舶因而受損，所幸未傳出人員傷亡。

法新社報導，由英國海軍負責營運的英國海事貿易行動辦公室表示，事發地點位於葉門港市荷台達（Hodeida）以西約65海里處。

根據辦公室公告：「一艘商船的船長通報遭到無人飛行器系統（UAS）襲擊，導致船舶受損。據報船上人員都平安，船舶繼續航向下一個停靠港。…當局正在調查當中。」這份公報並未點名攻擊者。

路透社報導，英國海事安全公司安布雷（Ambrey）另行指出，遇襲商船是一艘懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船，但安布雷公司未提供船名。

最近幾個月，紅海與周邊海域的船舶一再遭受伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）攻擊。時值巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）與以色列在加薩走廊（Gaza Strip）作戰之際，青年運動宣稱自身行動是在支持巴勒斯坦人。

青年運動在數十次攻擊中一共造成2艘船沉沒，並扣住另外1艘，累計奪走至少3名海員的性命。