美軍：24小時內 於紅海摧毀3艘「青年運動」船隻

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，美軍於過去24小時內，已在紅海摧毀3艘葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的無人水面載具（USV）。

路透社報導，美軍中央司令部指出，伊朗支持的青年運動另向亞丁灣（Gulf of Aden）發射3枚反艦彈道飛彈，但美軍、聯軍或商船均未有重大損害或傷亡通報。

美軍中央司令部也駁斥青年運動成功襲擊艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）的說法，稱這項消息「完全錯誤」。

青年運動近幾個月來一直襲擊外海船隻，他們宣稱以這些行動支持在加薩走廊（Gaza Strip）與以色列作戰的巴勒斯坦人。

青年運動以無人機和飛彈攻擊曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）及亞丁灣的船隻，迫使船商去年11月起必須繞行非洲南部，航行距離大增且成本更高。