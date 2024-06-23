快訊

內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

練球近10年！國三生入選青奧國手 半夜苦練獲頒市長獎

珍珠、芋園、湯圓不是最肥 一圖看懂豆花配料及湯品怎麼選熱量才不高

加薩衛生部：以色列空襲再釀24死

中央社／ 加薩走廊22日綜合外電報導

加薩衛生官員表示，以色列今天的空襲造成加薩北部至少24人死亡。一天前，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室在砲擊中受損，導致22人喪命。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部今天稍早報告指出，對加薩的攻擊在過去48小時內已造成至少120人死亡。以軍今天對加薩市（GazaCity）的空襲再添死傷。

加薩市阿里醫院（Al-Ahli hospital）的醫生表示，攻擊發生後，醫院收到24具屍體。

加薩民防機構發言人巴薩（Mahmud Basal）告訴法新社，塔法區（Al-Tuffah）社區的一幢房屋遭到攻擊，造成至少20死，而夏提（al-Shati）難民營遭受攻擊則導致另4人喪生。

今天稍早，以色列軍方表示，其戰機正在攻擊加薩市地區「兩個哈瑪斯軍事基礎設施」。

哈瑪斯 空襲

延伸閱讀

黎巴嫩恐成另個加薩？以色列與真主黨局勢升高 聯合國秘書長憂引發災難

不反移民了？川普提議外籍大學生畢業 自動獲綠卡

以巴衝突日益血腥…還有多少人質存活？哈瑪斯發言人：沒人知道

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

相關新聞

想省錢反送命？非法闖巴勒斯坦城市買菜 以色列男當街被射殺

以色列時報報導，一名以色列男子疑似因貪圖物價便宜，非法進入巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）...

影／真主黨領袖再嗆「無上限反擊」加碼曝光以色列重要據點

耶路撒冷郵報報導，黎巴嫩與以色列局勢不斷升溫，伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨22日發表影片，領袖納斯拉勒（Sayyed ...

影／巴勒斯坦嫌犯「被綁引擎蓋」載走 以軍不當對待影片曝光

衛報報導，以色列軍方22日於約旦河西岸城市哲寧（Jenin）逮捕一名已受傷的巴勒斯坦男子，並且將其綁在吉普車引擎蓋上載走...

以色列、真主黨若開戰 美允援以

美國有線電視新聞網廿一日引述一位政府高官報導，幾位美國高官上周向訪問華府的一支以色列最高官員代表團保證，若以色列和伊朗支...

黎巴嫩恐成另個加薩？以色列與真主黨局勢升高 聯合國秘書長憂引發災難

路透報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）21日表示，對於以色列和黎巴嫩武裝團體「真主黨」（He...

紅十字國際委員會加薩辦公室遭砲擊波及 釀22死

在以色列軍方於加薩走廊（Gaza Strip）加強攻擊之際，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室今天在砲擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。