加薩衛生部：以色列空襲再釀24死
加薩衛生官員表示，以色列今天的空襲造成加薩北部至少24人死亡。一天前，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室在砲擊中受損，導致22人喪命。
法新社報導，哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部今天稍早報告指出，對加薩的攻擊在過去48小時內已造成至少120人死亡。以軍今天對加薩市（GazaCity）的空襲再添死傷。
加薩市阿里醫院（Al-Ahli hospital）的醫生表示，攻擊發生後，醫院收到24具屍體。
加薩民防機構發言人巴薩（Mahmud Basal）告訴法新社，塔法區（Al-Tuffah）社區的一幢房屋遭到攻擊，造成至少20死，而夏提（al-Shati）難民營遭受攻擊則導致另4人喪生。
今天稍早，以色列軍方表示，其戰機正在攻擊加薩市地區「兩個哈瑪斯軍事基礎設施」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言