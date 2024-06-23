加薩衛生部：以色列空襲再釀24死

加薩衛生官員表示，以色列今天的空襲造成加薩北部至少24人死亡。一天前，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室在砲擊中受損，導致22人喪命。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部今天稍早報告指出，對加薩的攻擊在過去48小時內已造成至少120人死亡。以軍今天對加薩市（GazaCity）的空襲再添死傷。

加薩市阿里醫院（Al-Ahli hospital）的醫生表示，攻擊發生後，醫院收到24具屍體。

加薩民防機構發言人巴薩（Mahmud Basal）告訴法新社，塔法區（Al-Tuffah）社區的一幢房屋遭到攻擊，造成至少20死，而夏提（al-Shati）難民營遭受攻擊則導致另4人喪生。

今天稍早，以色列軍方表示，其戰機正在攻擊加薩市地區「兩個哈瑪斯軍事基礎設施」。