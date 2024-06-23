想省錢反送命？非法闖巴勒斯坦城市買菜 以色列男當街被射殺
以色列時報報導，一名以色列男子疑似因貪圖物價便宜，非法進入巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）控制地區蓋勒吉利耶市（Qalqilya），意外遭當地不明槍手射殺，送醫後宣告不治，事件過後國防軍大批軍隊壓境蓋勒吉利耶市。
國防軍證實，67歲以色列男子木其塔（Amnon Muchtar），22日前往巴勒斯坦自治政府控制的蓋勒吉利耶市，在汽車內遭不明槍手當街射殺，送醫後因傷勢過重不治身亡。事件過後，一支人數龐大的部隊進入該市。
以色列軍方稍早表示，正在調查該起槍擊案，推測應為恐怖攻擊，但是尚未排除其他犯罪動機。
目前並不清楚木其塔前往蓋勒吉利耶市的原因，以色列人被禁止進入巴勒斯坦自治政府控制的部分約旦河西岸地區。
以色列公共廣播公司Kan指出，木其塔可能是去當地購買蔬果。許多以色列人無視禁令，闖入巴勒斯坦自治政府城市購物，因為當地商品與服務比起以色列便宜許多。
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