葉門叛軍聯手伊拉克民兵 攻擊以色列海法港船隻

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天表示，已與民兵組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）展開聯合軍事行動，襲擊以色列北部海法港4艘船隻。

路透社報導，「青年運動」發言人薩里（YahyaSaree）透過電視發表聲明說，兩個組織昨天對海法（Haifa）兩艘水泥船和兩艘貨船發動無人機攻擊。

他說，這些船隻隸屬「違反禁令進入被占領巴勒斯坦港口」的公司。

以色列軍方尚未發表評論，但本月初曾否認「青年運動」的類似說法。

薩里也說，「青年運動」出動無人機攻擊了地中海的Shorthorn Express號，這是青年運動攻擊主要水道航運活動的一環。青年運動表示，此舉是為了聲援加薩戰爭中的巴勒斯坦人。

薩里說：「這兩次行動成功達到了目的，攻擊精確而直接。」

這波攻擊行動並未獲得獨立證實，路透社也無法證實這些說法。

與伊朗結盟的「青年運動」去年11月首次對航道發動無人機和飛彈攻擊；在數十次攻擊中，他們擊沉兩艘船，扣押另一艘船，並殺死至少3名海員。