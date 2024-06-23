快訊

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

不是所有食物都適合 食譜網站分享4種食材千萬別用鑄鐵鍋烹煮

葉門叛軍聯手伊拉克民兵 攻擊以色列海法港船隻

中央社／ 開羅23日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天表示，已與民兵組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）展開聯合軍事行動，襲擊以色列北部海法港4艘船隻。

路透社報導，「青年運動」發言人薩里（YahyaSaree）透過電視發表聲明說，兩個組織昨天對海法（Haifa）兩艘水泥船和兩艘貨船發動無人機攻擊。

他說，這些船隻隸屬「違反禁令進入被占領巴勒斯坦港口」的公司。

以色列軍方尚未發表評論，但本月初曾否認「青年運動」的類似說法。

薩里也說，「青年運動」出動無人機攻擊了地中海的Shorthorn Express號，這是青年運動攻擊主要水道航運活動的一環。青年運動表示，此舉是為了聲援加薩戰爭中的巴勒斯坦人。

薩里說：「這兩次行動成功達到了目的，攻擊精確而直接。」

這波攻擊行動並未獲得獨立證實，路透社也無法證實這些說法。

與伊朗結盟的「青年運動」去年11月首次對航道發動無人機和飛彈攻擊；在數十次攻擊中，他們擊沉兩艘船，扣押另一艘船，並殺死至少3名海員。

巴勒斯坦 運動 青年

延伸閱讀

黎巴嫩恐成另個加薩？以色列與真主黨局勢升高 聯合國秘書長憂引發災難

美智庫：台灣應開發小型無人機 與地面部隊整合

內唐亞胡喊話白宮：以色列生存之戰需美國彈藥

內唐亞胡嗆扣軍援 美：不知道他在說什麼

相關新聞

想省錢反送命？非法闖巴勒斯坦城市買菜 以色列男當街被射殺

以色列時報報導，一名以色列男子疑似因貪圖物價便宜，非法進入巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）...

影／真主黨領袖再嗆「無上限反擊」加碼曝光以色列重要據點

耶路撒冷郵報報導，黎巴嫩與以色列局勢不斷升溫，伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨22日發表影片，領袖納斯拉勒（Sayyed ...

影／巴勒斯坦嫌犯「被綁引擎蓋」載走 以軍不當對待影片曝光

衛報報導，以色列軍方22日於約旦河西岸城市哲寧（Jenin）逮捕一名已受傷的巴勒斯坦男子，並且將其綁在吉普車引擎蓋上載走...

以色列、真主黨若開戰 美允援以

美國有線電視新聞網廿一日引述一位政府高官報導，幾位美國高官上周向訪問華府的一支以色列最高官員代表團保證，若以色列和伊朗支...

黎巴嫩恐成另個加薩？以色列與真主黨局勢升高 聯合國秘書長憂引發災難

路透報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）21日表示，對於以色列和黎巴嫩武裝團體「真主黨」（He...

紅十字國際委員會加薩辦公室遭砲擊波及 釀22死

在以色列軍方於加薩走廊（Gaza Strip）加強攻擊之際，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室今天在砲擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。