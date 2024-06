以軍疑不當對待巴勒斯坦嫌犯 影片曝光引發爭議

社群媒體上流傳的一段影片顯示,以色列軍隊今天在被占領的約旦河西岸城鎮哲寧(Jenin)逮捕1名受傷的巴勒斯坦男子,還將他綁在軍用吉普車的引擎蓋上強行帶走。

影片顯示,哲寧的巴勒斯坦居民艾茲米(Mujahed Azmi)被綁在吉普車的引擎蓋上,2輛救護車從旁邊經過。

影片曝光後,以色列軍方發布聲明表示,軍隊向1名嫌犯開槍,雙方駁火後士兵打傷嫌犯,並將其逮捕。

此後,「嫌犯被綁在車上,並被警方帶走。」

軍方表示,影片中士兵的行為不符合軍方行動準則,將對此事件展開調查並處理。至於該名受傷男性已被送醫治療。

據艾茲米的家人,他在以軍突襲行動中受傷,當家人要求呼叫救護車時,士兵卻把他綁在引擎蓋上並將吉普車開走。

約旦河西岸的暴力事件早在以哈戰爭爆發前就已有增加,此後隨著軍隊頻繁發動攻擊,當地的暴力事件不斷升級。

