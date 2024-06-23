以色列、真主黨若開戰 美允援以

美國有線電視新聞網廿一日引述一位政府高官報導，幾位美國高官上周向訪問華府的一支以色列最高官員代表團保證，若以色列和伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨在以北邊界全面開戰，拜登政府充分準備好支持盟友以色列。

前述的親自保證正值近幾周來，以、真間的越境攻擊增加，加劇對中東恐爆發另一場全面衝突的擔憂。以色列總理內唐亞胡五日揚言，以軍已準備好在以、黎接壤的邊境地區，遂行「非常激烈的作戰」；以軍對黎巴嫩的行動計畫也已獲批准生效。

包括以色列戰略事務部長德默爾和國安顧問哈尼比在內的以色列最高官員，上周在華府與白宮國安顧問蘇利文、國務卿布林肯和美國中東特使麥格克等拜登政府官員開一連串會議。消息人士指稱，他們商討廣泛議題，包括黎南與以北邊界情勢、伊朗、停火和人質談判。

前述政府高官提到，當討論真主黨問題時，美國官員上周表明，拜登政府將提供以色列所需的安全協助，但對真主黨做出的挑釁，美軍將不會派出地面部隊。

拜登政府已屢屢表示，不希望看到以北前線發生另一場戰爭，呼籲透過外交舒緩緊張。上周美國總統特使霍克斯坦就被派往中東。

但在以哈戰爭未停火下，真主黨仍持續越境潛入以色列，美國官員對該地區爆發全面衝突提高戒備。一旦真主黨大舉擴大攻擊以色列的規模，造成以色列人喪生，美國官員預料以方將全力報復。

美國官員很擔憂，若以、真全面開打，真主黨可能使以北的防空系統癱瘓，包括以色列自豪的鐵穹系統。這將使美國對以色列的全力支持變得更至關重要。聯合國祕書長古特瑞斯廿一日則警告，絕不能讓以、真雙方的越境敵對行動，使黎巴嫩淪為另一個加薩。