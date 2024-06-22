以色列空襲加薩市 巴勒斯坦官員稱釀42死

中央社／ 開羅22日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）統治的加薩走廊政府媒體辦公室主任薩瓦塔告訴路透社，以色列今天空襲位於加薩走廊北部的加薩市幾個區，造成至少42人死亡。

薩瓦塔（Ismail Al-Thawabta）表示，以色列襲擊加薩巿（Gaza City）內的夏提（al-Shati）難民營房舍，導致24人死亡。夏提難民營是加薩走廊（Gaza Strip）內8個歷史悠久的難民營之一。

薩瓦塔還說，以色列也襲擊加薩市的塔法區（Al-Tuffah）內住宅，18名巴勒斯坦人因此喪命。

以色列軍方則發布簡短聲明表示：「就在不久前，以色列國防軍（IDF）的戰機對加薩市地區的2處哈瑪斯軍事基礎設施地點進行打擊。」

哈瑪斯對於以色列的說法未予置評，而是在聲明中表示這些攻擊是針對平民百姓，並矢言讓對方付出代價。

另據加薩走廊南端拉法市（Rafah）一帶居民說法，以色列戰車近幾天深入拉法市西部和北部區域。以色列軍隊今天從陸空轟炸當地數塊區域，迫使許多居住於人道救援專區的家庭朝北遷移。

以色列軍方則說，其部隊持續在拉法市執行「精準且基於情報」的鎖定目標行動，擊斃了不少巴勒斯坦槍手及瓦解軍事基礎設施。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦

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