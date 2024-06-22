快訊

你家有在「富貴線」嗎？風水師揭密：北市最多、桃園這區也不錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紅十字國際委員會加薩辦公室遭砲擊波及 釀22死

中央社／ 日內瓦21日綜合外電報導
以色列軍方強攻加薩走廊。新華社
以色列軍方強攻加薩走廊。新華社

以色列軍方於加薩走廊（Gaza Strip）加強攻擊之際，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室今天在砲擊中受損，並導致22人喪命。

法新社報導，以色列與伊朗支持的武裝團體「真主黨」（Hezbollah）在黎巴嫩邊境交火，數週以來漸趨激烈，令人擔心戰火擴大。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天說，絕不能讓跨境敵對行動把黎巴嫩變成「另一個加薩」，這恐怕會引發「超乎想像」的災難。

以色列正加緊空襲加薩走廊，加薩市一所醫院已通報至少30人喪命。

紅十字國際委員會說，在加薩辦公室附近遭「大口徑砲彈」轟炸後，已有22具遺體和45名傷者被送到紅十字野戰醫院，當時辦公室周圍有一片帳篷區，裡面住著流離失所的群眾。

紅十字國際委員會在社群平台X上寫道：「在人道設施附近危險地開火，是讓平民與提供人道援助的人陷入生命危險。」

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部將這波砲擊歸咎於以色列，指稱有25人喪命、50人受傷，地點在紅十字國際委員會辦公室附近的馬瓦希（Al-Mawasi）地區，距離拉法（Rafah）不遠。

以色列國防軍發言人沒有承認涉及此事，僅說「正在檢視」情況。

以色列 加薩走廊 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列強攻拉法 陸海空猛轟並與哈瑪斯近戰

1支菸25元…聯國物資車隊 加薩黑幫不要糧藥劫香菸

真主黨警告：賽普勒斯領土若助以軍進攻黎巴嫩 將淪反擊目標

不是糧食或藥品...聯合國物資車隊遭加薩黑幫鎖定 目標是「它」

相關新聞

紅十字國際委員會加薩辦公室遭砲擊波及 釀22死

在以色列軍方於加薩走廊（Gaza Strip）加強攻擊之際，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室今天在砲擊...

以色列強攻拉法 陸海空猛轟並與哈瑪斯近戰

加薩居民與以色列軍方表示，以軍今天猛轟加薩南部的拉法市（Rafah）及加薩其他地區，與哈瑪斯在城鎮內近戰造成至少45名巴...

以巴戰爭以來第5國！亞美尼亞承認巴勒斯坦國家地位 反對「向平民施暴」

以哈戰火仍熾，又新增亞美尼亞承認巴勒斯坦的國家地位，亞美尼亞並說反對「向平民百姓施暴」

批評美武交付進度…內唐亞胡喊話白宮惹議 美、以關係再現緊張

美國總統拜登政府和以色列總理內唐亞胡之間本週出現新的緊張關係，因為內唐亞胡批評美國武器交付進度，白宮今天聲稱這些評論「令...

若以色列與真主黨全面開戰 美官員憂心：「鐵穹」恐不堪重負

以色列外交部長卡茲18日警告，儘管美國正竭力避免中東緊張情勢加劇，當局很快將做出與黎巴嫩武裝團體「真主黨」（Hezbol...

加薩戰爭恐擴大？以色列與黎巴嫩真主黨再交火 加深區域衝突擔憂

以色列透露已經批准進攻黎巴嫩的計畫，而獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨也矢言會用火箭攻打他們的敵人後，以國部隊與真主黨再度跨界交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。