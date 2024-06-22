以色列強攻拉法 陸海空猛轟並與哈瑪斯近戰

加薩居民與以色列軍方表示，以軍今天猛轟加薩南部的拉法市（Rafah）及加薩其他地區，與哈瑪斯在城鎮內近戰造成至少45名巴勒斯坦人喪生。

路透社報導，拉法居民表示，以色列似乎想完成對拉法的徹底攻佔。拉法市與埃及接壤，自今年5月初以來一直是以色列進攻的重點地區。

以軍戰車強行突入拉法市的西側與北側，且已攻奪拉法的東、南側與市中心。

以軍戰機、戰車與沿岸的船艦齊開火，導致更多人逃出拉法；幾個月前，有100多萬名流離失所者逃到拉法避難，其中大多數人現再度被迫遷徙。

加薩衛生部表示，在拉法西側的馬瓦希（Mawasi），至少有25名巴勒斯坦人喪命，另有50人受傷。巴勒斯坦人表示，一枚以軍戰車砲彈擊中流離失所家庭所居住的帳篷。

一名居民用聊天應用程式告訴路透社：「兩輛戰車開上可俯瞰馬瓦希的山頂，開火擊中此區流離失所貧民居住的帳篷。」

以軍表示正調查這起事件，並表示「初步調查顯示，沒有跡象指出以色列國防軍（IDF）在馬瓦希的人道收容區發動攻擊」。

以軍稍早表示，部隊在拉法地區「根據情報展開精準行動」，軍隊展開近戰，並找到武裝分子使用的地道。

以軍表示，過去一週部隊鎖定用來當作哈瑪斯總部的一所大學，哈瑪斯武裝分子從大學朝以軍開火。以軍搜出武器與桶裝炸彈，沒有透露大學校名。

以軍表示，在加薩中部的努薩拉特（Nusseirat），部隊過去一週擊斃數十名武裝分子，並發現含有哈瑪斯迫擊砲彈與軍事裝備的武器庫。

一些居民說，以色列對拉法的進攻在這兩天加劇，爆炸與槍砲聲幾無停歇。

45歲的海特姆（Hatem）說：「昨夜是拉法西部最慘烈的一晚：無人機、飛機、戰車與海軍船艦轟炸此區。我們覺得占領軍試圖完成對這座城市的控制。」

他說：「反抗的戰士們正對以軍施以重擊，這可能會減慢以軍的速度。」