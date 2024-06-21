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以巴戰爭以來第5國！亞美尼亞承認巴勒斯坦國家地位 反對「向平民施暴」
以哈戰火仍熾，又新增亞美尼亞承認巴勒斯坦的國家地位，亞美尼亞並說反對「向平民百姓施暴」。
法新社報導，以哈交戰期間連串國家承認巴勒斯坦為主權獨立國家，引發以色列官員痛斥，而亞美尼亞宣布承認巴勒斯坦沒多久，以色列外交部隨即召見亞美尼亞駐以色列大使，嚴厲譴責亞美尼亞政府的決定。
挪威、西班牙和愛爾蘭3個歐洲國家上月28日已正式承認巴勒斯坦國，斯洛維尼亞國會本月4日也投票批准，承認巴勒斯坦的國家地位。
於此同時，巴勒斯坦自治政府（PalestinianAuthority）高階官員謝赫（Hussein al-Sheikh）歡迎亞美尼亞的決定。
亞美尼亞與鄰國亞塞拜然是死對頭，而以色列是亞塞拜然的主要武器供應國。亞美尼亞與亞塞拜然陷入納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的領土爭議已長達數十年，而亞塞拜然去年從亞美尼亞裔分離分子手中奪回納卡區。
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