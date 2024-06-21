批評美武交付進度…內唐亞胡喊話白宮惹議 美、以關係再現緊張

美國總統拜登政府和以色列總理內唐亞胡之間本週出現新的緊張關係，因為內唐亞胡批評美國武器交付進度，白宮今天聲稱這些評論「令人困擾」和「令人失望」。

問題始於內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）本週稍早在社群媒體上的一段影片中聲稱，以色列的主要軍事支持者美國政府，近幾個月來一直扣留給以色列的武器和彈藥。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（JohnKirby）告訴媒體：「鑑於我們已經提供、且將繼續提供的大量支持，這些言論令我們深感失望，也確實令我們困擾。」

柯比說：「沒有其他國家比美國做得更多，幫助以色列抵禦哈瑪斯（Hamas）的威脅；坦白說，還有以色列在該地區面臨的其他威脅。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天告訴媒體：「我們真的不知道他在說什麼。」

尚皮耶說，除了「一批特殊彈藥」外，「其他沒有暫停。沒有。」

她指的是一批2000磅的炸彈。華盛頓說，正在審查這批炸彈，因為擔心炸彈會被用於人口稠密地區。

內唐亞胡在今天稍晚似乎變本加厲，他透過聲明說：「我已經準備好承受人身攻擊，只求能夠從美國那裡獲得以國在維持生存之戰中所需的軍火。」

自從去年10月哈瑪斯發動史無前例的襲擊、引發加薩戰爭以來，以色列政府首長和美國拜登政府之間的爭吵已不是第一次。

拜登先前曾說，他堅決反對以色列在加薩南部的拉法採取大規模行動，拉法有100多萬平民。拜登還威脅說，如果他的警告未獲重視，美國將停止某些武器的交運。