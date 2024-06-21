快訊

宛如逃難…乘客拖行李「滿身泥濘」 新自強號骨折司機員甫脫困

新自強號乘客憶撞落石瞬間「比車禍恐怖」 曝首節車廂受損、醫護急奔救援

賀軍翔涉性侵疑雲GG！新戲拍一半確定換角 製作方：違背雙方誠信

加薩戰爭恐擴大？以色列與黎巴嫩真主黨再交火 加深區域衝突擔憂

中央社／ 貝魯特21日綜合外電報導
以國部隊與真主黨再度跨界交火，加深各界對於區域衝突的擔憂。路透社資料照
以國部隊與真主黨再度跨界交火，加深各界對於區域衝突的擔憂。路透社資料照

以色列透露已經批准進攻黎巴嫩的計畫，而獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨也矢言會用火箭攻打他們的敵人後，以國部隊與真主黨再度跨界交火，加深各界對於區域衝突的擔憂。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）聲稱昨天朝以色列北部發射數十枚火箭，以報復黎巴嫩南部遭受致命空襲，且昨天也向以色列的軍隊及陣地發動數次攻擊。

以色列方面則指出，針對黎巴嫩南部的空襲行動，擊斃了真主黨一名人員。

以色列軍方表示，以軍戰機擊中真主黨的兩個武器存放處和數座設施，同時也發射砲彈「以消除黎巴嫩南部數個地區的威脅」。

今天凌晨，黎巴嫩媒體報導，以色列再對黎巴嫩南部發動攻擊。

以色列為了剷除真主黨盟友、巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas），在加薩走廊（Gaza Strip）發動的作戰已進入第9個月，至於以哈戰爭是否會擴大，專家們的看法存有分歧。

哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列南部引發加薩戰爭以來，真主黨與以色列軍隊幾乎每天都交火。

以色列的主要軍事支持方美國，則一直力勸不要讓以黎兩國邊界的戰鬥擴大。

根據美方聲明，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）在華府會見來訪的以色列官員時，強調避免黎巴嫩情勢進一步升高，以及達成外交解決方案的重要性。

真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）19日透過電視演說警告，如果一場範圍更廣的戰爭爆發，以色列沒有「一寸地方可以免於被我們的火箭」攻擊。

以色列 戰爭 黎巴嫩

延伸閱讀

加薩人道援助臨時碼頭屢出問題 物資運送頻受挫

以軍8士兵在加薩南部被炸死 哈瑪斯稱陷入雷區

以巴衝突日益血腥…還有多少人質存活？哈瑪斯發言人：沒人知道

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

相關新聞

加薩戰爭恐擴大？以色列與黎巴嫩真主黨再交火 加深區域衝突擔憂

以色列透露已經批准進攻黎巴嫩的計畫，而獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨也矢言會用火箭攻打他們的敵人後，以國部隊與真主黨再度跨界交...

哈瑪斯是一種意識形態？以軍發言人喊無法擊敗 慘遭總理火速打臉

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，哈瑪斯（Hamas）是一種意識形態，無法擊敗，使得內唐亞胡...

1支菸25元…聯國物資車隊 加薩黑幫不要糧藥劫香菸

華爾街日報報導，以哈戰爭爆發後，以色列限制香菸輸入加薩，聯合國人道卡車淪為走私菸工具，成為當地犯罪黑幫搶劫目標，而當地每...

內唐亞胡嗆扣軍援 美：不知道他在說什麼

Axios網站報導，以色列總理內唐亞胡稱拜登政府扣留提供國防軍的武器，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pier...

真主黨警告：賽普勒斯領土若助以軍進攻黎巴嫩 將淪反擊目標

以色列國防軍18日宣布，已批准進攻黎巴嫩的軍事行動計畫，揚言將與真主黨全面開戰。真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Has...

聯合國：以色列戰事初期轟炸加薩 恐多次違反戰爭法

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，以色列部隊可能一再違反戰爭法，且未能在加薩走廊（Gaza Strip）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。