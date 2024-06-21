加薩戰爭恐擴大？以色列與黎巴嫩真主黨再交火 加深區域衝突擔憂
以色列透露已經批准進攻黎巴嫩的計畫，而獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨也矢言會用火箭攻打他們的敵人後，以國部隊與真主黨再度跨界交火，加深各界對於區域衝突的擔憂。
法新社報導，真主黨（Hezbollah）聲稱昨天朝以色列北部發射數十枚火箭，以報復黎巴嫩南部遭受致命空襲，且昨天也向以色列的軍隊及陣地發動數次攻擊。
以色列方面則指出，針對黎巴嫩南部的空襲行動，擊斃了真主黨一名人員。
以色列軍方表示，以軍戰機擊中真主黨的兩個武器存放處和數座設施，同時也發射砲彈「以消除黎巴嫩南部數個地區的威脅」。
今天凌晨，黎巴嫩媒體報導，以色列再對黎巴嫩南部發動攻擊。
以色列為了剷除真主黨盟友、巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas），在加薩走廊（Gaza Strip）發動的作戰已進入第9個月，至於以哈戰爭是否會擴大，專家們的看法存有分歧。
哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列南部引發加薩戰爭以來，真主黨與以色列軍隊幾乎每天都交火。
以色列的主要軍事支持方美國，則一直力勸不要讓以黎兩國邊界的戰鬥擴大。
根據美方聲明，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）在華府會見來訪的以色列官員時，強調避免黎巴嫩情勢進一步升高，以及達成外交解決方案的重要性。
真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）19日透過電視演說警告，如果一場範圍更廣的戰爭爆發，以色列沒有「一寸地方可以免於被我們的火箭」攻擊。
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