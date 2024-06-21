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加薩人道援助臨時碼頭屢出問題 物資運送頻受挫

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國為協助增加運送到加薩走廊的援助物資，而搭建一座臨時碼頭，這樣的做法受到爭議，也屢屢遭遇問題，因為惡劣天氣數度破壞碼頭，造成亟需的援助無法抵達。

法新社報導，這座碼頭耗資2億3000萬美元（約新台幣74億5000萬元）搭建，迄今有4100多萬噸物資透過它送進加薩走廊（Gaza Strip），但碼頭只運作一段不長時間，未達美國總統拜登（Joe Biden）所稱將讓送達的援助「日日大增」的承諾。

以色列對統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動的反擊已進行8個多月，造成加薩沿海地帶遭到嚴重破壞，當地居民流離失所且亟需援助。

華府政策智庫「戰略暨國際研究中心」（Center forStrategic and International Studies，CSIS）人道事務與人權倡議部門主任史楚克（Michelle Strucke）表示，加薩碼頭使得「人道組織能安全、不受阻礙地讓正遭逢史上最嚴重物資匱乏的加薩民眾獲得人道援助」。

不過史楚克指出，雖然除了這座碼頭，美軍也透過空投提供援助物資，但兩者相加也「絕不意味能夠取代大規模、可持續使用的陸路，來讓人道工作人員進入提供援助」。

「為了建造這座碼頭，耗費了決策者的時間、精力和2億多美元的美國納稅人資金。」

人權 以色列 加薩走廊 哈瑪斯 碼頭 美國

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