內唐亞胡喊話白宮：以色列生存之戰需美國彈藥

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天直接向白宮喊話，說以國在「生存之戰」中需要美國的彈藥。白宮先前批評內唐亞胡抱怨有關加薩戰爭的武器交付問題。

內唐亞胡透過聲明說：「我已經準備好承受人身攻擊，只要以色列能夠從美國那裡獲得以國在維持生存之戰中所需的彈藥。」

內唐亞胡本週發布影片，指控華府「扣留給以色列的武器和彈藥」，引起華府不滿。

美國官員表示，他們並不清楚內唐亞胡所指為何。

法新社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天稍早向媒體說：「鑒於我們已經提供、且將繼續提供的大量支持，這些言論令人深感失望，也確實令我們不滿。」

華府表示，只有一批2000磅（約907公斤）炸彈的交付仍在審查中，因為擔心它們會被用於加薩（Gaza）人口稠密的地區。

柯比另外表示，美國國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan）預計今天將會見以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）和以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）。

華府雖是以色列軍事上的主要支持者，但白宮已對加薩平民死亡人數攀升表達失望。以色列在加薩對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）進行超過8個月的軍事行動。