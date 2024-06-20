哈瑪斯是一種意識形態？以軍發言人喊無法擊敗 慘遭總理火速打臉

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，哈瑪斯（Hamas）是一種意識形態，無法擊敗，使得內唐亞胡政府火速重申，致力摧毀哈瑪斯的目標不變。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里少將告訴以國電視13頻道（Channel 13），巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯是一種意識形態，我們無法消滅意識形態」。

他說：「說我們要使哈瑪斯消失，是朝人們眼睛撒沙，試圖蒙蔽他人。如果我們不提出替代方案，最終仍將面對哈瑪斯。」

總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室迅速發聲明駁斥。內唐亞胡的內閣已表示，在擊敗哈瑪斯前，不會停止對加薩（Gaza）的攻勢。

總理辦公室表示，「總理內唐亞胡領導的政治和國安內閣，把摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力視為這場戰爭的目標之一。以色列國防軍當然要致力達成這個目標」。