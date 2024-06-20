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真主黨警告：賽普勒斯領土若助以軍進攻黎巴嫩 將淪反擊目標

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒19日發表電視談話，警告賽普勒斯若容許以色列利用其領土攻擊黎巴嫩，將成真主黨反擊目標。路透
黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒19日發表電視談話，警告賽普勒斯若容許以色列利用其領土攻擊黎巴嫩，將成真主黨反擊目標。路透

以色列國防軍18日宣布，已批准進攻黎巴嫩的軍事行動計畫，揚言將與真主黨全面開戰。真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）19日發表電視談話，警告與以色列簽有國防合作協議、屬於歐盟成員的賽普勒斯（Cyprus），如果容許以色列利用其領土攻擊黎巴嫩，將成為真主黨反擊目標。

納斯拉勒警告，如果以色列對黎巴嫩全面進攻，將會觸發一場戰爭，以色列將沒有任何地方可以避開真主黨的飛彈和無人機攻擊，稱「已為最壞情況做準備，以色列也知道這一點。」

他又警告，不論是向以色列開放賽普勒斯機場或基地，助其攻擊瞄準黎巴嫩，都代表賽普勒斯政府參與了戰爭，將被真主黨視為反擊對象。

賽普勒斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）回應，賽普勒斯依然不參與任何軍事衝突，並將自己定位為解決方案的一環，而非問題本身，並強調賽普勒斯在向加薩發揮人道主義作用上的重要角色。

他在賽普勒斯大學畢業典禮上說，「我們的人道主義走廊證明了我們對和平與穩定的承諾」，重申賽普勒斯沒有參與任何軍事行動。

以色列 戰爭 黎巴嫩

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