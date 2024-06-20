以色列襲加薩拉法市釀7死 與黎巴嫩真主黨緊張加劇

中央社／ 加薩走廊19日綜合外電報導

以色列空襲和以軍與巴勒斯坦武裝分子之間的衝突今天撼動加薩走廊。與此同時，以色列軍隊警告，已準備好對該國北部前線的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發動「攻勢」。

法新社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）目擊者和民防機構通報，以色列轟炸加薩南部拉法市（Rafah）西側。醫務人員說，無人機襲擊和砲擊造成當地至少7人死亡。

以色列軍方曾宣布，在拉法東側一條重要道路上的戰鬥，每天將基於人道主義「暫停」。但聯合國發言人幾天後說，這項公告「尚未轉化為更多援助，送達有需要的人手中」。

哈瑪斯去年10月7日對以色列發動史無前例的襲擊，引發至今持續8個多月的戰爭，導致加薩走廊的人道主義狀況極其嚴峻，聯合國（UN）也一再發出饑荒警告。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）說，自5月初以色列軍隊占領拉法邊界關卡的加薩一側以來，這道介於加薩和埃及之間的關卡一直關閉；附近的克瑞沙洛（Kerem Shalom）關卡則因戰鬥等因素，功能有限。

他告訴媒體，最近幾週，送達加薩北部的援助情況「有所改善」，「但南部的情況卻急劇惡化」。

哈克說：「加薩南部和中部的市場可以買到基本商品。但很多人都負擔不起。」

戰爭使整個地區的緊張局勢急劇上升，伊朗支持的哈瑪斯盟友─黎巴嫩真主黨也捲入暴力衝突。

以色列軍方今天說，其戰機在前一晚襲擊黎巴嫩南部的真主黨據點，同時通報有一架無人機潛入以色列邊境城鎮梅土拉（Metula）附近。真主黨聲稱這次襲擊的目標是部隊。

真主黨也宣布旗下有2名戰士喪生。

以色列 加薩走廊 黎巴嫩

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