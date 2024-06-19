聯合國：以色列戰事初期轟炸加薩 恐多次違反戰爭法

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，以色列部隊可能一再違反戰爭法，且未能在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭中區分平民和戰鬥人員。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員公署在一份關於以色列發動6次襲擊、造成多人傷亡並摧毀民用基礎設施的報告中指出，以軍「可能系統性地違反發動攻擊時的區分原則、比例原則和預防原則」。

以色列涉嫌在這些襲擊中，對住宅、一所學校、難民營和一個市場使用多達2000磅的炸彈。

聯合國人權事務高級專員公署表示，已證實有218人在這些襲擊中喪生，但也提到有消息指出，死亡人數「遠高於此」。這些襲擊發生在去年10月7日戰爭爆發後的最初幾個月。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在一份聲明中說：「以色列在轟炸行動中，似乎持續違反應選擇戰爭方法及手段，以避免或至少盡可能減少平民傷害的要求。」

聲明提到，這份報告總結道，從去年10月9日至12月2日間發動的6次襲擊顯示，以軍「一再違反戰爭法的基本原則」。

以色列嚴厲地批評這份報告，認為它的目的是「猛烈抨擊並單獨針對以色列，同時進一步掩護加薩走廊內的哈瑪斯（Hamas）恐怖分子」。

以色列駐聯合國日內瓦辦事處大使夏哈（Meirav Eilon Shahar）在一份聲明中說道：「聯合國人權事務高級專員公署一直在附和哈瑪斯的說法，散布毫無根據的指控。」