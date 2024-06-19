聯合國：以色列戰事初期轟炸加薩 恐多次違反戰爭法

中央社／ 日內瓦19日綜合外電報導
圖為以色列與哈瑪斯衝突期間，加薩走廊中部代爾巴拉赫，流離失所的巴勒斯坦兒童在鞦韆上玩耍。路透
圖為以色列與哈瑪斯衝突期間，加薩走廊中部代爾巴拉赫，流離失所的巴勒斯坦兒童在鞦韆上玩耍。路透

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，以色列部隊可能一再違反戰爭法，且未能在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭中區分平民和戰鬥人員。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員公署在一份關於以色列發動6次襲擊、造成多人傷亡並摧毀民用基礎設施的報告中指出，以軍「可能系統性地違反發動攻擊時的區分原則、比例原則和預防原則」。

以色列涉嫌在這些襲擊中，對住宅、一所學校、難民營和一個市場使用多達2000磅的炸彈。

聯合國人權事務高級專員公署表示，已證實有218人在這些襲擊中喪生，但也提到有消息指出，死亡人數「遠高於此」。這些襲擊發生在去年10月7日戰爭爆發後的最初幾個月。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在一份聲明中說：「以色列在轟炸行動中，似乎持續違反應選擇戰爭方法及手段，以避免或至少盡可能減少平民傷害的要求。」

聲明提到，這份報告總結道，從去年10月9日至12月2日間發動的6次襲擊顯示，以軍「一再違反戰爭法的基本原則」。

以色列嚴厲地批評這份報告，認為它的目的是「猛烈抨擊並單獨針對以色列，同時進一步掩護加薩走廊內的哈瑪斯（Hamas）恐怖分子」。

以色列駐聯合國日內瓦辦事處大使夏哈（Meirav Eilon Shahar）在一份聲明中說道：「聯合國人權事務高級專員公署一直在附和哈瑪斯的說法，散布毫無根據的指控。」

人權 以色列 加薩走廊 聯合國

延伸閱讀

不是糧食或藥品...聯合國物資車隊遭加薩黑幫鎖定 目標是「它」

以軍8士兵在加薩南部被炸死 哈瑪斯稱陷入雷區

以巴衝突日益血腥…還有多少人質存活？哈瑪斯發言人：沒人知道

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

相關新聞

聯合國：以色列戰事初期轟炸加薩 恐多次違反戰爭法

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，以色列部隊可能一再違反戰爭法，且未能在加薩走廊（Gaza Strip）...

不是糧食或藥品...聯合國物資車隊遭加薩黑幫鎖定 目標是「它」

華爾街日報報導，以哈戰爭爆發後，以色列限制香菸輸入加薩，聯合國人道卡車淪為走私菸工具，成為當地犯罪黑幫搶劫目標，而當地每...

拜登政府取消美以高級戰略會議 批內唐亞胡不實指控「忘恩負義」

Axios網站報導，兩名美國官員透露，美國和以色列原定20日於伊朗舉行高級別戰略對話，但在以色列總理內唐亞胡18日指控華...

深入現場！以巴衝突成為極端主義的熔爐

以巴雙方為何有人選擇激進的手段，要把雙方置諸死地？獨立記者陳彥婷深入武裝分子搖籃，在位於西岸北部的傑寧市（Jenin），與當地居民談到武裝分子、巴勒斯坦政府，又來到聖城耶路撒冷，了解以色列極右支持者的想法，追溯歷史，一看以巴衝突如何成為極端主義的熔爐。

內唐亞胡稱美國一直扣留軍援 白宮打臉「不知道他在說什麼」

Axios網站報導，以色列總理內唐亞胡稱拜登政府扣留提供國防軍的武器，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pier...

以色列國防軍批准進攻黎巴嫩 外長揚言即將與真主黨全面開戰

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）透露即將決定是否對黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）發動戰爭，國防軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。