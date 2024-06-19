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拜登政府取消美以高級戰略會議 批內唐亞胡不實指控「忘恩負義」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總理指控美國扣留軍援，拜登政府官員取消高級別戰略會議表達不滿。圖為美國國務卿布肯（圖左）10日會晤內唐亞胡（圖右）。新華社
以色列總理指控美國扣留軍援，拜登政府官員取消高級別戰略會議表達不滿。圖為美國國務卿布肯（圖左）10日會晤內唐亞胡（圖右）。新華社

Axios網站報導，兩名美國官員透露，美國和以色列原定20日於伊朗舉行高級別戰略對話，但在以色列總理內唐亞胡18日指控華府「扣留軍援數月」後，引發拜登政府官員不滿並取消會議，怒批內唐亞胡「忘恩負義」。

內唐亞胡18日發表英語談話影片，稱美國國務卿布林肯10日訪問以色列時，兩人就武器交付問題進行「坦率交談」，他說，「過去幾個月裡，美國政府一直扣留準備提供給以色列的武器和彈藥，令人不敢置信。」

對此，白宮新聞秘書尚皮耶稍早公開回應稱，「不知道內唐亞胡在說什麼」，而一名美國官員爆料，拜登團隊私底下「對內唐亞胡的忘恩負義」相當憤怒且震驚。

消息指出，美國僅在5月出於憂心國防軍進攻拉法，暫緩一次對以色列的軍援，包含3500枚供戰機使用的炸彈，其中多為2000磅的炸彈。

兩名以色列官員告訴Axios，幾小時後，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）親自向內唐亞胡表示，影片中的指控並不正確且不恰當。

隨後，拜登政府高階顧問決定取消原定在伊朗的戰略對話，與會人員包含國務院、五角大廈、美國情報機構及以色列代表等。不過有第三位消息人士稱會議僅因時程問題暫時延後。

一名以色列官員也證實白宮已通知以色列取消會議，不過白宮國安顧問蘇利文將如期會晤以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）。

以色列 內唐亞胡 美國

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