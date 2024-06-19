以色列揚言與真主黨全面開戰 美竭力緩和情勢

以色列外交部長卡茲今天警告，儘管美國正竭力避免中東緊張情勢加劇，當局很快將做出與黎巴嫩武裝團體「真主黨」（Hezbollah）全面開戰的決定。

路透社報導，美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein）正造訪黎巴嫩，嘗試緩和緊張局勢。黎巴嫩南部邊界的跨界轟炸行動日益猛烈，真主黨已暗示可能對以色列第3大城海法（Haifa）發動攻擊。

以色列去年10月對控制加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發動報復性攻擊，而這8個月期間，以色列也同時與伊朗撐腰的真主黨交火。以軍上週擊斃一名真主黨高階指揮官後，真主黨也對以色列軍事目標發動迄今最大規模的火箭與無人機報復攻擊。

以色列外長卡茲（Israel Katz）在社群平台X貼文說，鑒於真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）揚言要破壞由中印兩國企業營運的海法港口，「我們正處在決定變更對真主黨和以色列遊戲規則的臨界點」。

他說：「全面戰爭中，真主黨將被摧毀，黎巴嫩將受到嚴重打擊。」

以色列軍方稍後也表示，「對黎巴嫩進攻的作戰計畫已獲批准和確認，並決定持續加強部隊戰場上的備戰狀態」。

卡茲說，以色列將付出沉重代價，但全國必須團結一致，恢復北部居民的安全。

真主黨則表示，除非加薩走廊實現停火，否則他們不會停止攻擊。

五角大廈發言人說，美國不希望看到中東發生更大範圍的區域戰爭。

作為美國總統拜登特使的霍克斯坦說，由於局勢「嚴峻」，他在短暫訪問以色列後便即刻前往黎巴嫩。

霍克斯坦今天表示：「過去幾週，我們看見局勢已進一步加劇。拜登總統希望避免進一步升級為更大規模的戰爭。」

霍克斯坦今天稍早會晤黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）及軍方高層。

美法兩國正努力透過外交手段，盼透過談判來結束黎巴嫩邊境的敵對行動。