內唐亞胡稱美國一直扣留軍援 白宮打臉「不知道他在說什麼」

Axios網站報導，以色列總理內唐亞胡稱拜登政府扣留提供國防軍的武器，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）18日直接回應「不知道他在說什麼」。

內唐亞胡日前發表影片，全程以英文談話，稱美國國務卿布林肯上次出訪以色列期間，兩人就武器交付問題進行「坦率交談」。

內唐亞胡接著說，「我說，過去幾個月裡，美國政府一直扣留對以色列的武器彈藥援助，簡直令人難以置信。」這是內唐亞胡自以哈戰爭開打後，對拜登政府最嚴厲的批評之一。

對此白宮新聞秘書尚皮耶最新回應，除了之前有一次暫停交付以外，「目前一切都在進行中」，「真心不知道他在說什麼」。

美國僅在5月出於憂心國防軍進攻拉法，暫緩一次對以色列的軍援，包含3500枚供戰機使用的炸彈，其中多為2000磅的炸彈。

另外，內唐亞胡還在影片談話中自比前英國首相邱吉爾，並且將以哈戰爭形容為對抗納粹德國的戰役。

內唐亞胡說，「當時邱吉爾告訴美國，『給我們工具，我們來完成任務』。現在我也要說，『給我們武器，我們會更快結束這項工作』。」