以黎邊境緊張 拜登派特使會見內唐亞胡

美國特使今天與以色列高層領袖會談，敦促緩和黎巴嫩邊境局勢。以色列官員表示，自加薩戰爭爆發以來，真主黨已向以色列發射了數千枚砲彈。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列並引發加薩戰爭以來，以色列和哈瑪斯盟友真主黨（Hezbollah）幾乎每天都在邊境交火。

雙方交鋒已經升級，上週以色列擊斃真主黨高級指揮官之後，真主黨發動最大規模的同時攻擊。

法新社報導，美國總統特使霍克斯坦（AmosHochstein）在耶路撒冷會見了以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及其團隊。幾天前，國務卿布林肯（Antony Blinken）在中東之行表示，加薩停火是解決真主黨與以色列暴力的最佳方式。

以色列政府發言人門賽爾（David Mencer）在記者會上表示：「我可以證實拜登的特使…會見了我們的總理。」

門賽爾也說，自敵對行動開始以來，真主黨已向以色列領土發射了5000多枚火箭、反坦克飛彈和爆炸性無人機。

根據總統辦公室聲明，霍克斯坦還會見了以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），討論「伊朗煽動真主黨對以色列北部城鎮的無情攻擊並發射火箭」。