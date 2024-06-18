不滿戰爭與人質受困加薩 以色列每周數萬群眾上街抗議

數以千計以色列人今天上街抗議總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）政府，抗議加薩戰爭以及未能在談判中就釋放仍被扣押在加薩（Gaza）的數十名人質取得共識。

綜合法新社和路透社報導，以色列民眾對內唐亞胡處理以哈戰爭的方式感到不滿，抗議聲浪日漸高漲，每個週末都有數萬人走上以國最大城市特拉維夫（TelAviv）街頭示威。

抗議群眾今天前往耶路撒冷，在以色列國會和內唐亞胡官邸外集會，要求舉行新選舉，作為運動人士所謂「一週騷亂」的一部分。

73歲的退休人士桑達羅維奇（Moshe Sandarovich）說：「他的每個行動都是為了毀滅以色列。他對（去年）10月7日發生的事情負有責任。」

「現在，他正在摧毀一切。即使戰爭正在上演，在他治理下的每一天，都是更糟糕的一天。」

數以千計老老少少的抗議群眾拿著鼓、號角和要求重新選舉的標語，呼籲停火，並將仍受困加薩的人質帶回家，還有許多人揮舞著以色列國旗。

運動人士向人群發表演說後，抗議群眾高喊「所有人！現在！」，要求當局把所有人質帶回家，並為仍被關押在加薩的人質沉痛默哀。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列，扣押251名人質，以色列認為其中116人仍在加薩，包括軍方斷定已經死亡的41人。

法新社根據以色列官方數據統計，這起跨境襲擊導致以色列1194人死亡，其中大部分是平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部則說，以色列對加薩的報復性轟炸和地面攻擊已造成3萬7347人死亡，其中多數是平民。

在耶路撒冷的抗議活動中，有些人穿著印有「停止戰爭」和「人人生而平等」等口號的上衣。

他們說，應該結束加薩戰爭了，希望以色列政治人物能優先考慮平等問題。

50歲的抗議民眾羅夫（Kfir Roffe）表示：「以色列建國75年，經歷了8個月的戰爭，這種鴻溝是不平等的。必須做出改變。」

「我們要平等，穆斯林、基督徒、所有以色列人必須團結在一起。」

另一名抗議者說：「以色列的康復進程從這裡開始。（以色列戰時內閣成員）甘茨（Benny Gantz）和埃森柯特（Gadi Eisenkot）上週請辭後，我們仍在繼續前行，希望這個政府很快就會下台。」