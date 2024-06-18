快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

不滿戰爭與人質受困加薩 以色列每周數萬群眾上街抗議

中央社／ 耶路撒冷17日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。法新社
以色列總理內唐亞胡。法新社

數以千計以色列人今天上街抗議總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）政府，抗議加薩戰爭以及未能在談判中就釋放仍被扣押在加薩（Gaza）的數十名人質取得共識。

綜合法新社和路透社報導，以色列民眾對內唐亞胡處理以哈戰爭的方式感到不滿，抗議聲浪日漸高漲，每個週末都有數萬人走上以國最大城市特拉維夫（TelAviv）街頭示威。

抗議群眾今天前往耶路撒冷，在以色列國會和內唐亞胡官邸外集會，要求舉行新選舉，作為運動人士所謂「一週騷亂」的一部分。

73歲的退休人士桑達羅維奇（Moshe Sandarovich）說：「他的每個行動都是為了毀滅以色列。他對（去年）10月7日發生的事情負有責任。」

「現在，他正在摧毀一切。即使戰爭正在上演，在他治理下的每一天，都是更糟糕的一天。」

數以千計老老少少的抗議群眾拿著鼓、號角和要求重新選舉的標語，呼籲停火，並將仍受困加薩的人質帶回家，還有許多人揮舞著以色列國旗。

運動人士向人群發表演說後，抗議群眾高喊「所有人！現在！」，要求當局把所有人質帶回家，並為仍被關押在加薩的人質沉痛默哀。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列，扣押251名人質，以色列認為其中116人仍在加薩，包括軍方斷定已經死亡的41人。

法新社根據以色列官方數據統計，這起跨境襲擊導致以色列1194人死亡，其中大部分是平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部則說，以色列對加薩的報復性轟炸和地面攻擊已造成3萬7347人死亡，其中多數是平民。

在耶路撒冷的抗議活動中，有些人穿著印有「停止戰爭」和「人人生而平等」等口號的上衣。

他們說，應該結束加薩戰爭了，希望以色列政治人物能優先考慮平等問題。

50歲的抗議民眾羅夫（Kfir Roffe）表示：「以色列建國75年，經歷了8個月的戰爭，這種鴻溝是不平等的。必須做出改變。」

「我們要平等，穆斯林、基督徒、所有以色列人必須團結在一起。」

另一名抗議者說：「以色列的康復進程從這裡開始。（以色列戰時內閣成員）甘茨（Benny Gantz）和埃森柯特（Gadi Eisenkot）上週請辭後，我們仍在繼續前行，希望這個政府很快就會下台。」

人質 以色列 內唐亞胡 加薩走廊 戰爭 耶路撒冷

延伸閱讀

以色列技術性停火 加薩迎來罕見相對平靜一天

穆斯林宰牲節…拜登籲停火 加薩巴人嘆沒牲可宰

以巴衝突日益血腥…還有多少人質存活？哈瑪斯發言人：沒人知道

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

相關新聞

不滿戰爭與人質受困加薩 以色列每周數萬群眾上街抗議

數以千計以色列人今天上街抗議總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）政府，抗議加薩戰爭以及未能在談判中就釋放仍...

暫停軍事行動／內唐亞胡「慢半拍」 內外有交代

以軍十六日聲明在加薩南部策略性暫停軍事行動，但以色列政府隨後指稱總理內唐亞胡是看新聞才得知軍方計畫，並表明反對。紐約時報...

以軍暫停火 內唐亞胡：不能接受

以色列軍方十六日宣布在南加薩部分地區「策略性暫停軍事活動」，不久總理內唐亞胡就表明「不可接受」。以軍隨即澄清，將持續在南...

以色列官員：總理內唐亞胡解散戰時內閣

路透報導，一名以色列官員17日表示，總理內唐亞胡解散由六名成員組成的戰時內閣。這是以色列戰時內閣成員甘茨（Benny G...

以色列技術性停火 加薩迎來罕見相對平靜一天

聯合國一再警告加薩可能爆發饑荒後，以色列軍方宣布每天將在加薩南部部分地區實施技術性停火，好讓更多援助物資進入加薩，加薩今...

穆斯林宰牲節…拜登籲停火 加薩巴人嘆沒牲可宰

美國總統拜登16日對穆斯林發表伊斯蘭教宰牲節（Eid al-Adha）談話時，提倡美國支持的加薩停火協議，強調那是幫助「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。