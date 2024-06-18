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暫停軍事行動／內唐亞胡「慢半拍」 內外有交代

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

以軍十六日聲明在加薩南部策略性暫停軍事行動，但以色列政府隨後指稱總理內唐亞胡是看新聞才得知軍方計畫，並表明反對。紐約時報引述專家分析，以色列政府和軍方彼此拉鋸的聲明，似乎反映出他面臨美國等國際社會、以及國內極右派兩股扞格壓力，一方面想對外展現致力人道救援，對內卻佯裝對軍方決定不知情。

以軍當天先看似突然透過其英文及阿拉伯文管道宣布，白天將在南加薩一條重要人道走廊暫停軍事行動，旋即引發外界對停戰規模的困惑。但以軍很快再以希伯來文聲明「澄清」，這並不代表南加薩作戰停止，對南加薩大城拉法的行動也持續。以軍這波操作本已相當奇怪，內唐亞胡的相關表態又使情況更詭異。

這些來回擺盪的聲明，凸顯內唐亞胡左右為難。以色列最重要盟邦美國等多國政府提出的要求，與他的鷹派聯合政府內極右派盟友訴求相左。這些盟友反對就加薩作戰做任何讓步，偏偏內唐亞胡政權仰賴他們支持才能維繫。

對內唐亞胡暗示他十六日一早才知軍方計畫，以色列左派媒體國土報軍事分析師哈瑞爾指出，這是内唐亞胡典型手法。專家咸認為，就算以軍指揮官未即時知會內唐亞胡暫停行動的確切時間點，他也不太可能完全被蒙在鼓裡。

哈瑞爾說，內唐亞胡在每個場合都有一副面具。在美國人面前，他要展現正更努力讓人道物資進入加薩，但面對國內民眾，他則可以稱自己也不清楚，使出貌似合理的推諉策略。

以軍前將領、現已解散的以色列戰時內閣前觀察員埃森科特接受以媒訪問時說，國安部長班吉維爾等內唐亞胡極右派政治盟友的影響力，此前持續籠罩在戰時內閣內部諸多討論上。班吉維爾十六日也毫不意外抨擊以軍此次人道暫停的宣布，痛批是瘋狂又痴心妄想的做法，而且做出該決定的「邪惡蠢材」萬萬不可留任。

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